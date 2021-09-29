Бенчмаркер для інвесторів: в Україні хочуть розширити та продовжити програму з МВФ

Заступник голови НБУ розповів про плани розширення місії МВФ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна веде перемовини із Міжнародним валютним фондом щодо розширення та продовження програми на 6-9 місяців.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій в інтерв’ю "РБК-Україна".

Реклама

За словами Гелетія, наразі важко остаточно сказати, яким буде рішення, оскільки суперечки щодо цього ще ведуться.

"Ми вважаємо за доцільне розглянути можливість продовження програми на 6-9 місяців. Розмову про об'єднання траншів поки не ведемо. Якщо буде продовжена програма, то транші реалізовуватимуться вже у новому периметрі", – зазначив заступник голови НБУ.

Перемовини щодо цього питання триватимуть упродовж роботи місії, яка розпочала роботу минулого тижня.

Реклама

Гелетій наголосив, що продовження роботи місії є вкрай важливим, адже це своєрідний бенчмаркер (еталонний показник) для іноземних інвесторів.

Новий кредит від МВФ

Радник президента Олег Устенко заявив, що новий кредит від МВФ, у розмірі 750 млн дол, Україна очікує отримати через кілька тижнів, після закінчення роботи місії.

За словами Устенка, в Офісі президента сподіваються, що через кілька тижнів після завершення місії фонду в Україні відбудеться засідання Ради директорів МВФ на яке і винесуть це питання.