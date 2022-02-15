Банкомати не працюють? Хто нагнітає істерію навколо ПриватБанку

Українцям приходили неправдиві повідомлення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці 15 лютого почали масово отримувати повідомлення про те, що ПриватБанк тимчасово припиняє роботу банкоматів. Нібито з технічних причин.

Про це користувачі Facebook повідомляли у своїх дописах.

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Зауважимо, номер закордонний, ймовірно, польський.

Шахрайські повідомлення / Фото: Facebook

Шахрайські повідомлення / Фото: Facebook

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За словами речника ПриватБанку Олега Серги, вони до підозрілих повідомлень відношення ніякого не мають — повідомляє "Главком". Він зауважив, що це є елементом атаки і нічого спільного з дійсністю не має.

"Ймовірно це є одним з елементів інформаційної війни та нагнітання істерії", – зазначив Олег Серга.

За словами речника установи, жодних підстав для паніки наразі немає, а Приватбанк продовжує у штатному режимі обслуговувати клієнтів.

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Комуналка за "тисячу Зеленського" через ПриватБанк

З 14 лютого клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 60 років, можуть оплачувати комунальні платежі з коштів державної допомоги у касах будь-якого відділення банку.

При оплаті комуналки система сама перевіряє вік, тому додатково підтверджувати документами не потрібно.

Оплатити комуналку через мобільний додаток та веб-банк можна буде з 16 лютого.

Нагадаємо, що Національний банк України розрахував процентні ставки за новими кредитами банків для українців у січні 2022 року.

Раніше ми писали, як в "Ощадбанку" ледь не поховали живого клієнта.