Банки підвищили ставки за кредитами: скільки коштує позика для українців

Як піднялися ставки на кредити / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував процентні ставки за новими кредитам банків для українців у січні 2022 року.

Так, у національній валюті ставки становили 32,7% річних, повідомляє НБУ.

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Це вище, ніж у грудні 2021 року (32,0%). При цьому ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися з 5,3 до 2,5% річних.

А ось за гривневими кредитами ставки для підприємств за місяць зросли з 10,0% до 10,4% річних, валютними — з 3,3% до 3,4% річних.

За даними НБУ, кредитний портфель банків у січні збільшився на 2,5% і склав 1070 млрд гривень.

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Українці люблять мікропозики

Українці масово беруть мікрокредити: лише за 2021 рік – на 49 млрд гривень, і це – рекорд. За даними Нацбанку, це на 261 млн. більше, ніж у 2020 році.

Найпопулярніший спосіб позичити гроші онлайн. Якщо витратити не більше хвилини на пошуки, можна виявити понад десять пропозицій, як зазначають, з вигідним кредитом. А для оформлення вистачить номери телефону та електронної пошти.

Раніше ми розповідали, як шахраї обдурили пенсіонерку на 62 тисячі, знявши гроші з кредитної картки та чи допоміг їй банк у цій ситуації.