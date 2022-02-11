Банки повысили ставки по кредитам: сколько стоит займ для украинцев

Как поднялись ставки на кредиты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал процентрые ставки по новым кредитам банков для украинцев в январе 2022 года.

Так, в национальной валюте ставки составляли 32,7% годовых, сообщает НБУ.

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Это выше, чем в декабре 2021 года (32,0%). При этом ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились с 5,3% до 2,5% годовых.

А вот по гривневым кредитам ставки для предприятий за месяц выросли с 10,0% до 10,4% годовых, по валютным — с 3,3% до 3,4% годовых.

По данным НБУ, кредитный портфель банков в январе увеличился на 2,5% и составил 1 070 млрд гривен.

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Украинцы любят микрозаймы

Украинцы массово берут микрокредиты: только за 2021 год – на 49 млрд. гривен, и это – рекорд. По данным Нацбанка, это на 261 млн больше, чем в 2020 году.

Самый популярный способ одолжить деньги — онлайн. Если потратить не больше минуты на поиски, можно обнаружить более десятка предложений, как отмечают, с выгодным кредитом. А для оформления хватит номера телефона и электронной почты.

Раньше мы рассказывали, как мошенники обманули пенсионерку на 62 тысячи, сняв деньги с кредитной карты и помог ли ей банк в этой ситуации.