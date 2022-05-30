АЗС заморозили ціни на пальне: які розцінки на KLO, Shell, UPG і "БРСМ-Нафта"

Коротко про ціни на АЗС 30 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Хоча ціна на пальне в мережах АЗС по Україні не падає, але й здорожчання, схоже, вдається поки що стримувати.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, почому продають бензин, дизель і автогаз на українських заправках 30 травня.

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KLO

У мережі заправок KLO, якщо вірити наявній інформації, продають лише автогаз. За літр цього виду пального водіям доведеться заплатити 42,99 грн – таку цінову пропозицію на АЗС втримують майже тиждень.

Водночас дизель та бензин А-95+, який продавали ще тиждень тому, нині в дефіциті. Раніше пальне реалізовували по 58 грн/л та 52 грн/л відповідно.

Shell

На Shell можна заправитись бензином, дизелем та автогазом. Літр А-95 оцінюють на рівні 50,99 грн. За літр дизелю доведеться заплатити 56,99 грн, автогазу – 40,99 грн.

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Ціни на дизель та бензин втримують позиції уже тиждень. Водночас автогаз з’явився на заправці 28 травня, і відтоді вартість його не змінювалась.

UPG

На заправках UPG водіям також пропонують різні види пального. Літр бензину А-95 коштує 48,9 грн, дизелю – 56 грн. Ціна на автогаз сягає 34 грн/л.

Вартість бензину стабільна упродовж семи днів. Дизель у мережу завезли 26 травня й відтоді продають за тією ж ціною, автогаз не змінював ціну з 28 травня.

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"БРСМ-Нафта"

На АЗС "БРСМ-Нафта" можна купити бензин А-92 по 49,99 грн за літр. Літр дизелю збувають за 54,99 грн, автогазу – за 41,74 грн.

На дизель ціни не змінювали вже понад тиждень, водночас автогаз подорожчав 28 травня. Якщо 26 травня його можна було купити по 41,36 грн/л, то за два дні вартість підскочила до 41,74 грн/л.

Упродовж тижня найбільших коливань у мережі зазнали ціни на А-92. Цей вид бензину ще 24 травня продавали по 47,99 грн/л, а з 26 травня – вже по 49,99 грн/л. Відтоді вартість не змінювалась.

Ціни по Україні

Загалом по Україні продають бензин А-95+ за середньою ціною 52 грн/л, бензин А-95 – по 50,66 грн/л. Середня вартість А-92 становить 49,44 грн/л.

Дизель реалізують за середньою ціною 56,3 грн/л, а літр автогазу можна купити за 40,31 грн. Після 24 травня різких цінових стрибків на бензин не було, а ось вартість автогазу – це суцільні "американські гірки", однак здебільшого вгору.

Ціни на АЗС 30 травня / Фото: auto.ria.com

Національна мережа АЗС

В Україні вирішили передати "Нафтогазу" деякі автозаправні станції та створити національну мережу АЗС. Триває юридичний процес передання компанії орієнтовно 140 заправок.

Для створення національної мережі використають АЗС, які раніше належали російським власникам. Така процедура займе певний час, але в перспективі може створити конкуренцію на ринку пального.

За нормальних умов частка держави має бути меншою. Однак тепер, коли виникла недобросовісна конкуренція на ринку, вирішили у такий спосіб втихомирити жадібних трейдерів.

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Дізнайтеся також, що таке бензин M95, який так зацікавив інтернет-користувачів, і де його купити в Україні.