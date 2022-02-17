Авіаційний безвіз для України: Рада підтримала угоду про відкрите небо з ЄС

Що зміниться після ратифікації угоди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзо і його державами-членами про спільний авіаційний простір".

Про це свідчать результати голосування під час засідання нардепів. Голоси "за" віддали 311 народних обранців.

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"Ми говоримо не тільки про цивільну безпеку і цивільні перевезення, а також про вантажні і поштові. Ми стаємо на ряду з країнами, таких як Західні Балкани, Грузія, Молдова, Ізраїль, Йорданія та Марокко", – заявила депутат Марія Мезенцева.

Ратифікація цієї угоди передбачає поступове створення Спільного авіаційного простору (САП) між Україною та країнами Євросоюзу. Це означає загальні правила у сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки, організації повітряного руху, захисту навколишнього середовища, захисту прав споживачів, систем комп'ютерного бронювання, а також на ідентичних правилах, що стосуються соціальних аспектів.

Що зміниться?

Для того, щоб досягти вищевказаної синхронізації, угода встановлює обов'язкові:

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правила;

технічні вимоги;

адміністративні процедури;

базові експлуатаційні стандарти та імплементаційні норми;

Україна має імплементувати у свою систему всі правила та стандарти авіаперевезень Євросоюзу та отримає вільний доступ до ринку на рівних умовах конкуренції.

Сторони також зобов'язуються надавати одна одній підтримку та допомогу для актів незаконного захоплення цивільних літаків та інших незаконних актів, спрямованих на підрив безпеки.

Доповнюється....