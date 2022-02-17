Авиационный безвиз для Украины: Рада поддержала соглашение об открытом небе с ЕС

Что изменится после ратификации соглашения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла в целом законопроект "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве".

Об этом свидетельствуют результаты голосования на заседании Рады. Голоса за отдали 311 народных избранников.

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"Мы говорим не только о гражданской безопасности и гражданских перевозках, но и о грузовых и почтовых. Мы становимся в ряд со странами, такими как Западные Балканы, Грузия, Молдова, Израиль, Иордания и Марокко", – заявила депутат Мария Мезенцева.

Просто говоря, украинские авиакомпании смогут без ограничений летать в европейские аэропорты, а европейские компании – в аэропорты Украины.

Ратификация этого соглашения подразумевает постепенное создание Совместного авиационного пространства (САП) между Украиной и странами Евросоюза. Это означает: общие правила в сфере безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, защиты окружающей среды, защиты прав потребителей, систем компьютерного бронирования, а также идентичные правила, касающиеся социальных аспектов.

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Что изменится?

Для того, чтобы достичь указанной синхронизации, соглашение устанавливает обязательные:

правила;

технические требования;

административные процедуры;

базовые эксплуатационные стандарты и имплементационные нормы.

Украина должна будет имплементировать в свою систему все правила и стандарты авиаперевозок Евросоюза и получит свободный доступ к рынку на равных условиях конкуренции.

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Стороны обязуются оказывать друг другу поддержку и помощь в случае незаконного захвата гражданских самолетов и других незаконных актов, направленных на подрыв безопасности.

Авиакомпании отменяют рейсы в Украину

В связи с напряженной ситуацией на границе с РФ и новостями западных таблоидов о том, что Россия вот-вот нападет на Украину, авиакомпании начали отменять рейсы в украинском воздушном пространстве.

12 февраля о прекращении всех полетов в воздушном пространстве Украины заявила нидерландская авиакомпания KLM.

13 февраля в Кишиневе был посажен рейс Фуншал – Киев авиакомпании SkyUp. Оказалось, что лизингодатель, которому принадлежит самолет, запретил пролетать в воздушном пространстве Украины.

Всему виной решение британских страховщиков, которые отказались покрывать случаи, которые возможны в небе над Украиной из-за угрозы со стороны РФ.

"Сегодня" также писали, какая еще компания решила обходить стороной Украину и отменит ли рейсы Ryanair.