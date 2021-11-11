Оренда житла: що буде з цінами найближчим часом

Експерт прогнозує стабільні ціни на оренду житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на оренду житла у великих містах України (у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові) залишаються стабільними. У жовтні вартість 25-30% об'єктів, що знімаються, в середньому зросла на 2-3%.

Як розповів президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта, у жовтні відбулося максимальне насичення попиту та сформувалися ціни на найближчі 4-5 місяців.

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Він очікує зниження орендної плати на час опалювального сезону у 20-25% квартир у межах 10%. Однак у загальному ринковому вимірі таке зменшення цін вважатиметься ситуативним.

Юрій Піта вважає, що зниження вартості оренди повністю залежатиме від первісного розміру орендної плати, тривалості оренди, площі, розташування, дати будівництва будинку та вартості комунальних послуг.

Очікується, що до березня-квітня 2022 року ціни на оренду житла залишатимуться стабільними.

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"За сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе не раніше березня наступного року. На той час будь-які суттєві цінові зрушення малоймовірні", – вважає Юрій Піта.

Чого бояться орендодавці

В Україні 67% громадян здають в оренду квартири. Орендодавці віком від 18 до 24 років вважають, що комунікація з клієнтом – це дуже складно. Тому 60% цієї вікової групи мають послуги ріелтора.

52% орендодавців бояться прибирання об'єкта, а 35% лякає спілкування з клієнтами та сусідами. Водночас 40% молодих орендодавців стверджують, що комунікація буває складною не лише потенційними клієнтами, а й ріелторами.

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