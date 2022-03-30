Українці завмерли в очікуванні: що буде з цінами на житло після війни

Ситуація на ринку нерухомості залежатиме від наслідків війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок нерухомості України за місяць після початку війни кардинально переформатувався. Якщо раніше житло у Харкові чи Маріуполі було затребуваним, то нині квартири там, по суті, мало кому потрібні. Більше того, оренда і в інших містах мільйонниках суттєво подешевшала, подекуди квартири здають за комуналку. Легально купити чи продати житло нині неможливо.

"Сьогодні" дізналися, що може бути з ринком нерухомості далі, після війни.

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Яка ситуація із орендою?

Останнім часом подорожчала оренда житла лише у Західних областях країни. У Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську та Волинську області одночасно переїхало кілька мільйонів людей і житло там очікувано виросло в ціні. За різними даними, у деяких містах оренда зросла в рази. Хоча є й ті, хто приймає переселенців безплатно.

При цьому в містах, де є ризик початку активних бойових дій, навпаки, вартість оренди знижується. За даними Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, плата за оренду житла у Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Одесі та Полтаві знизилася вдвічі від початку війни.

За словами фахівців, зниження відбувається індивідуально, у кожному разі сторони домовляються на своїх умовах. При цьому в містах або районах, поблизу яких ведуться активні бойові дії або які знаходяться в зоні поразки ворожого обстрілу, ринку оренди, як такого не існує, він "заморожений".

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Ми поговорили з людьми, які винаймали квартири, а потім виїхали з Києва. Більшість із них залишили в орендованих квартирах свої речі, а орендодавці погодилися, що ті оплачуватимуть лише комуналку, поки ситуація не нормалізується.

Хазяїн нашої квартири сказав, щоб ми спокійно виїжджали, якщо захочемо. Він сказав, що не братиме орендну плату доти, доки ситуація не нормалізується, – каже киянка Ганна, яка виїхала до Італії.

На ринку столичної оренди вже з'явилися пропозиції оренди за комуналку. Щоправда, найчастіше це квартири без ремонту і часто без меблів. Водночас сегмент подобової оренди почувається не дуже погано – люди часто приїжджають до столиці на кілька днів, а потім їдуть далі на захід.

Що буде після війни

Експерти кажуть, що робити прогнози у нинішній ситуації, справа невдячна. Ніхто не знає, які міста виживуть, а які будуть зруйновані.

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Щось прогнозувати нині неможливо. Ми бачимо, що через евакуацію населення дорожчає оренда квартир на заході країни та у Києві, який використовують як перевалочний пункт. Орендують наразі переважно подобово, саме через невизначеність. Знайти вільну квартиру вкрай складно, тому залишається сподіватися лише на допомогу уряду та швидке закінчення війни, – пояснює "Сегодня" аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Щодо вартості нерухомості, то тут також все складно. Після війни попит на житло з боку українців має бути значним із очевидних причин, тоді як інтерес із боку іноземців, які купили житло у Києві, явно знизиться.

Ринок у нерухомості в столиці перестав працювати, а його представники зайняли вичікувальну позицію. Якщо конфлікт завершиться найближчого тижня або двох, то ситуація не повинна сильно зміниться. Але якщо війна затягнеться і стане агресивнішою, то можна буде очікувати обвалу цін, – каже Родлер.

За його словами, через непрацюючий реєстр провести угоду з продажу та купівлі нерухомості на вторинному ринку не можна.

Після відновлення роботи також може виникнути ситуація, коли на сході країни житло дешевшатиме, а на заході дорожчатиме на хвилі відтоку людей. Втім, поки що свідчень про затяте бажання співвітчизників виїхати з рідних місць назавжди немає, – каже експерт.

Після закінчення війни також варто очікувати на подорожчання будівельних матеріалів, яке сприятиме подорожчанню будівельних робіт і позначатиметься як на обсязі пропозиції нового житла, так і його вартості.

Інфляція справляла свій вплив і в попередні роки (у великих містах квартири подорожчали за два роки майже на 50%), але нині ситуація ще гірша за рахунок глобальної обстановки. Житлова криза цілком реальна в поточних умовах, проте залишаються надії на матеріальну допомогу з боку західних партнерів та стимулюючих програм українського уряду, які дозволять закрити житлове питання без серйозних втрат для тих, хто потребує, – резюмує Сергій Родлер.

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