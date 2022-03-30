Украинцы замерли в ожидании: что будет с ценами на жилье после войны

Ситуация на рынке недвижимости будет зависеть от последствий войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок недвижимости Украины за месяц после начала войны кардинальным образом переформатировался. Если раньше жилье в Харькове или Мариуполе было востребованным, то сейчас квартиры там по сути мало кому нужны. Более того, аренда и в других городах миллионниках существенно подешевела, кое-где квартиры сдают за коммуналку. Легально купить или продать жилье сейчас невозможно.

"Сегодня" узнали, что может быть с рынком недвижимости после войны.

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Какая ситуация с арендой?

За последнее время подорожала аренда жилья только в Западных областях страны. Во Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Волынскую области одновременно переехали несколько миллионов человек и жилье там ожидаемо выросло в цене. По разным данным в некоторых городах аренда выросла в разы. Хотя есть и те, кто принимает переселенцев бесплатно.

При этом в городах, в которых есть риск начала активных боевых действий, наоборот, стоимость аренды снижается. По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, плата за аренду жилья в Днепре, Киеве, Запорожье, Одессе и Полтаве снизилась вдвое с начала войны.

По словам специалистов, снижение происходит индивидуально, в каждом случае стороны договариваются на своих условиях. При этом в городах или районах, вблизи которых ведутся активные боевые действия или которые находятся в зоне поражения вражеских обстрелов, рынка аренды, как такового, не существует, он "заморожен".

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Мы поговорили с людьми, которые снимали квартиры, а потом выехали из Киева. Большинство из них оставили в съемных квартирах свои вещи, а арендодатели согласились, что те будут оплачивать только коммуналку, пока ситуация не нормализуется.

Хозяин нашей квартиры сказал, что бы мы спокойно выезжали, если захотим. Он сказал, что не будет брать арендную плату до момента, пока ситуация не нормализуется, – говорит киевлянка Анна, которая выехала в Италию.

На рынке столичной аренды уже появились предложения аренды "за коммуналку". Правда, чаще всего, это квартиры без ремонта и часто без мебели. В то же время сегмент посуточной аренды чувствует себя не очень плохо – люди часто приезжают в столицу на несколько дней, а потом уезжают дальше на запад.

Что будет после войны

Эксперты говорят, что делать прогнозы в нынешней ситуации дело неблагодарное. Никто не знает, какие города выживут, а какие будут разрушены.

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Что-то прогнозировать сейчас совершенно невозможно. Мы видим, что из-за эвакуации населения дорожает аренда квартир на западе страны и в Киеве, который используют как перевалочный пункт. Арендуют сейчас главным образом посуточно, как раз таки из-за неопределенности. Найти свободную квартиру крайне сложно, так что остается надеяться только на помощь правительства и скорое окончание войны, – поясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Что касается стоимости недвижимости, то здесь также все сложно. После войны спрос на жилье со стороны украинцев должен быть значительным по очевидным причинам, в то время как интерес со стороны иностранцев, купивших жилье в Киеве, явно снизится.

Рынок недвижимости в столице перестал работать, а его представители заняли выжидательную позицию. Если конфликт завершится в ближайшую неделю или две, то ситуация не должна сильно измениться. Но если война затянется и станет более агрессивной, то можно будет ожидать обвала цен, – говорит Родлер.

По его словам, из-за неработающего реестра провести сделку по продаже и покупке недвижимости на вторичном рынке нельзя.

После возобновления работы также может возникнуть ситуация, когда на востоке страны жилье будет дешеветь, а на западе дорожать на волне оттока людей. Впрочем, пока свидетельств о яром желании соотечественников уехать из родных мест навсегда нет, – говорит эксперт.

После окончания войны также стоит ожидать удорожания строительных материалов, которое будет способствовать удорожанию строительных работ и сказывать как на объеме предложения нового жилья, так и его стоимости.

Инфляция оказывала свое влияние и в предыдущие годы (в крупных городах квартиры подорожали за два года почти на 50%), но сейчас ситуация еще хуже за счет глобальной обстановки. Жилищный кризис вполне реален в текущих условиях, однако остаются надежды на материальную помощь со стороны западных партнеров и стимулирующих программ украинского правительства, которые позволят закрыть жилищный вопрос без серьезных потерь для нуждающихся, – резюмирует Сергей Родлер.

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