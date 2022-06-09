А-92 зникає, автогаз дорожчає: які ціни на заправках Shell, OKKO і Авіас

Коротко про ціни на різні види пального в Україні 9 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дефіцит пального знову дає про себе знати – із асортименту багатьох АЗС в Україні зник бензин А-92, поменшало також автогазу, а це ціна на нього продовжує зростати.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки продають бензин, дизель і автогаз на українських заправках 9 червня.

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Shell

На заправках Shell в Україні продають бензин та дизель. Літр бензину А-95 коштує 45,68 грн, а дизелю – 57,99 грн. За останні сім днів ціни на пальне тут не змінювали.

OKKO

У мережі OKKO дещо більший асортимент. Збувають А-95+ за 52 грн/л, є у наявності й звичайний А-95 – за 51 грн/л. Літр дизелю оцінюють у 57 грн, а автогаз продають за 42 грн/л.

Упродовж тижня з обігу на цих АЗС зник бензин А-92. Ціни на інші види пального залишилися без змін.

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Авіас

Втримують цінові позиції й у популярній мережі Авіас. А-95 там можна купити за 50 грн/л, А-92 – за 49 грн/л. Дизель реалізують по 55 грн/л, а автогаз оцінюють на рівні 41,91 грн/л.

Катрал

Одні з найвищих цін – у мережі Катрал. Упродовж тижня відбулося подорожчання усіх видів пального, хоч останніми днями вартість зафіксувалася на стабільній позначці. Літр А-95+ там можна купити за 59 грн, така ж ціна й на звичайний А-95.

Вартість А-92 становить 57 грн/л, дизелю – 63 грн/л. Літр автогазу реалізують за 41,97 грн, хоч цей вид пального поступає з перебоями на заправки.

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Середні ціни по Україні

Загалом на українських заправках помітне невелике здорожчання, асортименту на деяких АЗС також стало менше. Без змін лише середні ціни на А-95+ – 52,33 грн/л, оскільки купити його можна лише в кількох мережах.

Статистика вказує, що А-92 подешевшав на 4 коп. і тепер оцінюється в середньому за 49,59 грн/л. Водночас купити його стало складніше, адже з багатьох заправок він просто зник.

У середньому на копійку подорожчав А-95, який продають за 50,26 грн/л. Середня вартість дизелю зросла на 17 коп., до 56,66 грн/л. Автогаз подорожчав найбільше – у середньому, літр пального збувають за 41,91 грн, що на 34 коп. більше, ніж раніше.

Ціни на АЗС 9 червня / Фото: auto.ria.com

Подорожчання у Великій Британії

Українські водії – не єдині, хто відчуває негативні зміни на світовому ринку. Нещодавно подорожчало пальне й у Великій Британії. За підрахунками автосервісної компанії RAC, тепер за повний бак британським водіям доведеться платити понад 100 фунтів стерлінгів (3,7 тис. грн за 55 літрів бензин).

Власники авто, які використовують дизель, платитимуть ще більше – понад 103 фунта (3,8 тис. грн) за повний бак у стандартному автомобілі.

Подорожчання бензину та дизелю пов’язують насамперед зі зростанням цін на нафту, а збільшення вартості чорного золота завжди призводить до подорожчання в різних сферах. На нестачу нафти впливає кілька чинників, але два головних – це війна в Україні й санкції проти Росії, а також вихід Китаю з коронавірусного карантину й, відповідно, збільшення попиту на продукцію.

У США прогнозують традиційне зростання попиту на нафтопродукти, з огляду на початок літнього сезону та збільшення кількості поїздок на авто серед американців. Негативного відтінку ситуації додає інфляція в Сполучених Штатах.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україну прибувають бензовози з ЄС, а також писали, за скільки українцям продають бензин "з рук".