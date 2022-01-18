90 тис. грн пенсії: хто та за що в Україні отримує такі гроші

Найбільше отримують пенсіонери-судді / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
З 1 січня 2022 року українські пенсіонери почали отримувати більше. Виплати різним категоріям зросли неоднаково.
Про це свідчать дані ПФУ.
Так, найбільше отримують пенсіонери-судді. В середньому в Україні їхнє пенсійне забезпечення становить 90 822,18 грн (зростання за рік на 22 861 тис. грн), натомість пенсіонери за віком в середньому отримують 3944,81 грн.
Середні розміри призначених місячних пенсій із цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації різним категоріям (станом на 1 січня 2022 року):
- за віком – 3944,81 грн;
- по інвалідності – 3269,78 грн;
- у разі втрати годувальника – 3730,71 грн;
- за вислугу років – 6442,85 грн;
- соціальні пенсії – 1955,65 грн;
- довічне утримання суддів – 90 822,18 грн.
Як вийти на пенсію у 2022 році
Якщо ви досягнули 60-річного віку та маєте 28 років досвіду роботи, то ви можете будь-коли звернутися до Пенсійного фонду для призначення пенсії. Зробити це можна і заздалегідь, за місяць, щоб одразу отримати виплати.
Необхідні документи:
- заява встановленої форми;
- паспорт (оригінал та ксерокопія);
- документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
- свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
- свідоцтво про шлюб (у разі потреби, оригінал + ксерокс);
- заяву та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
- трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
- ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
- диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);
- за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року, незалежно від перерв.
Нагадаємо, деяким українцям заднім числом перерахують пенсії. Проведуть перерахунок з 1 серпня 2021 року.
Раніше ми писали, що українці, які не працювали чи не змогли накопичити необхідні 15 років стажу до виходу на пенсію, одержують однакові виплати.