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Как оформить пенсию в 2022 году – инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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14 января, 06:00
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Выйти на пенсию можно, достигнув необходимого пенсионного возраста и при наличии достаточного страхового стажа
Если успеть подать документы, то пенсию могут назначит с первого дня выхода на заслуженный отдых
Если успеть подать документы, то пенсию могут назначит с первого дня выхода на заслуженный отдых / Фото: Коллаж: Сегодня

На данный момент в Украине действует солидарная система пенсионных выплат. Пенсионер на протяжении многих лет платит налоги в Пенсионный фонд, а по достижении пенсионного возраста получает оттуда выплаты.

"Сегодня" разбирались, как в 2022 году оформить и получить пенсию.

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Как выйти на пенсию?

В Украине выйти на пенсию можно, достигнув необходимого пенсионного возраста и при наличии достаточного страхового стажа. В 2022 году необходимо не менее 29 лет работы.

Обратиться в Пенсионный фонд для назначения пенсии можно в любое время, после возникновения права на ее получение. Сделать это можно и заранее, за месяц, чтобы сразу же получить выплаты.

Кроме того, если пенсионер успеет обратиться в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев со дня достижения им пенсионного возраста, то выплаты ему назначат со следующего дня после наступления возраста выхода на пенсию. То есть, он не потеряет часть своих денег за это время.

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Какие нужны документы?

  • заявление установленной формы;
  • паспорт (оригинал и ксерокопия);
  • документы о месте проживания (регистрации) пенсионера;
  • свидетельство о рождении детей (в случае необходимости);
  • свидетельство о браке (в случае необходимости оригинал + ксерокс);
  • заявление и номер расчетного счета в уполномоченном учреждении банка;
  • трудовая книжка (оригинал и ксерокопия) и другие документы о трудовом стаже;
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • справка из военкомата о прохождении военной службы, военный билет (при потребности);
  • диплом и другие документы, которыми подтверждаются периоды обучения на дневном отделении до 01.01.2004 (оригинал и ксерокопия);
  • по желанию пенсионера и при условии подтверждения первичными документами справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года, независимо от перерывов.

Отметим, что некоторые из этих документов можно получить в электронной форме в рамках проекта е-пенсий или на портале "Дія", где запустили некоторые полезные для пенсионеров услуги.

Можно ли оформить пенсию дистанционно?

Бывают случаи, когда по некоторым причинам пенсионер не может лично обратиться в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства (регистрации) для оформления пенсионных выплат. Тогда, вместо него это может сделать его официальный представитель. Для этого необходимо оформить специальную доверенность, которая должна быть заверена нотариусом.

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Если украинец находится за рубежом и оформляет там доверенность, то ее нужно заверить штампом "Apostille" в консульских учреждениях.

Также, к документам, выданным на иностранном языке, должен прилагаться их перевод, заверенный нотариально.

Отметим, что законный представитель пенсионера, должен собрать те же документы для оформления выплат.

Ранее мы сообщали. что украинцы, которые не работали или не смогли накопить необходимые 15 лет стажа до выхода на пенсию, будут получают одинаковые выплаты.

Напомним, что помимо январского повышения пенсий, до конца 2022 года украинцев ждет еще пять этапов, во время которых украинцам повысят выплаты. Массово пенсии пересчитают лишь два раза – с 1 марта неработающим пенсионерам и с 1 апреля – работающим. Остальные же этапы – лишь для отдельных категорий получателей.

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