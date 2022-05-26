Зря развели панику? Почему соль подорожала и хватит ли ее на всех

Что происходит с солью / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче ДТ "Артемсоль" остановило работу из-за обстрелов. Это стало одной из причин, почему с прилавков магазинов начала исчезать соль, а цены за килограмм иногда выросли до 90 грн.

О том, что еще повлияло на такую ситуацию с продуктом, рассказал владелец ТМ SOLEVAR и ТМ Солонка Виталий Логинов.

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Почему цены выросли и хватит ли соли на всех

Предприниматель отмечает, что из-за войны многие предприятия в Украине больше не работают. Кроме того, утрачены склады ритейла. Также из-за войны возникли проблемы с логистикой. Поэтому цены выросли и на товары, и на их производственные составляющие.

К этому прилагается также нагрузка на региональные рынки, потому что многие вынуждены были переехать в другие регионы страны. В конце концов, начался сезон домохозяйств на соленья.

Все эти факторы и привели к тому, что соль в Украине подорожала.

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В то же время Логинов отмечает, что соли для магазинов хватает. Она есть и на государственных предприятиях, и на уцелевших складах.

Но причина, почему полки заполняются частично, заключается в том, что нужно удерживать баланс и спрос.

"Еще до войны соль на полках была разных стран производителей от морской до Пакистанской, даже хлопьями и с пряностями. Сегодня логистика стала проблемой, закрытые порты, железная дорога, поэтому фактически автотранспорт наше все на сегодня. А это требует времени на доставку и увеличение себестоимости", – отметил Логинов.

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Он добавил, что потребности людей значительно меньше, чем количество, которое покупают люди в панике.

"Моей семье нужно в месяц 0,5 кг соли. Не нужно скупать и производить нагрузку на рынок", – подчеркнул Логинов.

Как сейчас решают проблему

По словам предпринимателя, производители, игроки рынка сейчас объединяются и формируют маршруты для доставки соли. Логинов добавил, что в Украине есть все виды соли, и государству после войны нужно обратить внимание и восстановить соляную отрасль от Крыма, Херсона до Дрогобыча и Солотвино.

Проблемы могут возникнуть, но не у обычных людей. Они коснутся производственных отраслей, а зимой коммунальных служб.

Об этом рассказывал и депутат Киевского городского совета Константин Яловой. По его словам, если каменную соль на кухне вполне можно заменить морской, то в промышленности такой возможности нет. Производители пищевой продукции столкнутся с незаурядными проблемами, ведь на носу сезон консервации овощей.

Вдобавок ко всему, нехватка соли ощущается и в химической промышленности и у предприятий, отвечающих за зимнюю обработку дорог и взлетно-посадочных полос.

В целом, в Украине, кроме "Артемсоли", есть еще два известных (из других) месторождения: Славянское, которое находится в Донецкой области и где ситуация тоже довольно сложная, и Солотвинское в Закарпатской, которое, в свою очередь, начало размываться после крупных наводнений в 1998 и 2001 годах и вообще имеет устаревшее производство.

"Сегодня" раньше рассказывали, что потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 16,4%, с начала этого года цены выросли на 10,9%, а если сравнивать с месяцем мартом, то на 3,1%.

Мы также разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжится война.