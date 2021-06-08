Зрада отменяется: почему новую окружную дорогу Киева будут строить без тендера Prozorro

Эксперт ответил на заявление НАПК и объяснил логику законопроекта по закупкам для Киевской обходной дороги

Изменения в законе дадут возможность построить окружную вовремя / Фото: Укравтодор

Верховная Рада разрешила выбрать подрядчика на строительство Киевской обходной дороги (КОД) без тендера на Prozorro. Стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд грн. После этого решения в НАПК предупредили о коррупционных рисках, но такой шаг логически оправдан, говорят эксперты.

Дело в том, что по действующим в Украине правилам, международные компании не имеют возможности самостоятельно привлекать финансирование для строительства таких объектов, как Киевская объездная дорога. Именно этим объясняется принятие одной из поправок в законопроект № 5309, которым КОД выводится из-под действия Закона "О государственных закупках".

Об этом рассказал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Проголосовав за изменения в закон "О публичных закупках", Рада дала "зеленый свет" строительству Киевской обходной дороги по международному формату контрактов EPC+F. Таким образом на конкурентных торгах подрядчик будет определяться не только по ценовому критерию, а еще по условиям привлечения финансирования. Простыми словами – подрядчик не только проектирует и строит, но и обеспечивает возможности финансирования для выполнения этих работ", – объяснил эксперт.

Читайте также: Дарницкий мост в Киеве достроят по программе Зеленского: объявлен тендер

Результатом проголосованного Верховной Радой законопроекта станет строительство новой окружной дороги Киева, уверен политолог.

Реклама

"Кто еще не слышал, это 150 км, которые должны построить полностью с нуля. Новая Киевская обходная дорога, или как ее еще сокращенно называют КОД, выведет из Киева транзит и соединит между собой такие трассы: М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и обход Броваров", – объяснил Быков.

По его словам, есть надежда на то, что КОД будет построена вовремя, учитывая многочисленные примеры "Большой стройки", в ходе которой объекты сдаются с соблюдением или даже раньше оговоренных контрактами дат.

Напомним, ранее стало известно, что новую окружную дорогу Киева помогут строить американцы. Меморандум о таком сотрудничестве подписали "Укравтодор" и компания Bechtel Overseas Corporation.

А о том, как президент обсудил "Большую стройку" в Хмельницкой области, узнавайте из сюжета "Сегодня":