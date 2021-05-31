Новую окружную дорогу Киева помогут строить американцы

Три из пяти участков Киевской обходной дороги находятся в стадии проектирования. В Мининфраструктуры рады международным партнерам

В Киеве появится новая окружная / Фото: Укравтодор

Мегапроект по созданию Киевской обходной дороги (КОД) в рамках президентской "Большой стройки" будут воплощать в жизнь совместно с американскими специалистами. Меморандум о таком сотрудничестве подписали "Укравтодор" и компания Bechtel Overseas Corporation.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Украинский дорожный рынок выходит на мировой уровень. У нас сложные масштабные проекты, нам доверяют международные партнеры", – прокомментировал договоренности министр инфраструктуры, а до назначения в Кабмин глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

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Ранее "Укравтодор" выделил 5 участков, через которые будет проходить КОД:

от М-07 Киев – Ковель – Ягодин к М-06 Киев – Чоп (18,1 км);

от М-06 Киев – Чоп до М-05 Киев – Одесса (35,2 км);

от М-05 Киев – Одесса до Н-01 Киев – Знаменка (22,9 км);

мостовой переход через р. Днепр с подходами к Н-01 Киев – Знаменка и Гора – Рогозов (25,7 км);

от Гора – Рогозов до М-03 Киев – Харьков (9,7 км).

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Сейчас три участка уже проектируются, еще по одному продолжаются тендерные процедуры.

Напомним, в целом КОД предусматривает сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км. Объездная поможет вывести транзитные потоки за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса и Н-01 Киев – Знаменка. Она также объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь и М-03 Киев – Харьков и обход г. Бровары.

План КОД / Фото: Укравтодор

В "Укравтодоре" напомнили, что Киевская обходная дорога является одним из ключевых объектов президентской программы "Большая стройка", ведь ее строительство позволит решить наболевшие транспортные проблемы столицы и улучшить международное автомобильное сообщение.

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил: в 2021 году планируют ремонт и строительство 6500 км дорог.

Кстати, мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости: