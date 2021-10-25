Знают о них не все! 10 скрытых функций Monobank

В Monobank есть удобные функции, которыми мало кто пользуется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Monobank постоянно появляются новые функции, но некоторые из них остаются скрытыми из-за охвата небольшого количества клиентов.

О них украинцам напомнил сооснователь Monobank Олег Гороховский в Facebook.

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О некоторых из скрытых функций мы уже рассказывали, например, о режиме "инкогнито". Активировать его можно всего лишь двойным тапом на баланс или долгим тапом на иконку при входе в приложение. Также, он позволяет скрыть личные данные при отправке скриншота. Для этого нужно нажать на сумму баланса в деталях транзакции – общая сумма превращается в эмодзи.

Для клиентов банка доступны:

Копирование номера карты в приложении – нужно прижать номер и он появится в буфере обмена.

Копирование номера карты с SMS – если скопировать номер карты с длинного текстового сообщения, то в приложении появятся только цыфры, не нужно отдельно пытаться скопировать номер.

Перевод денег с помощью андроид-смартфона с NFC – необходимо к телефону поднести карту, а в приложении откроется функция перевода на нее.

Перевод денег контактам из контактной книги смартфона – а если у человека несколько карт, то зажав контакт можно выбрать куда именно перевести деньги.

Выбор валюты при отправке денег – если карта получателя и отправителя в разных валютах, то можно самостоятельно решить в эквиваленте какой валюты нужно отправить платеж.

Shake to Pay – можно безконтактно перевести деньги, необходимо лишь потрясти смартфонами, а приложение найдет карты поблизости.

Курс валют за границей – в приложении автоматически заменится курс валют на соответствующее государство, если вы путешествуете.

Управление сообщениями в выписке – свайпом влево можно удалить оповещение, а если нажать на значок лупы в верхнем правом углу, откроется поиск по выписке и там можно отфильтровать платежи по категориям и по датам, чтобы легче найти интересующую трату.

Также в приложении можно активировать игры. Так, если нажать на ракету, которая появляется при обновлении выписки, начнется игра Space Invader. А в случае долгого зажатия картинки "Банки", начнется новая игра "Кот-сосиска" в которой нужно "поедать" украинские банки и НБУ.

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В Monobank появилась новая услуга

18 октября в мобильном приложении Monobank появилась электронная сим-карта от lifecell. С помощью e-Sim пользователи могут иметь сразу две сим-карты – физическую и электронную.

Электронная сим-карта не требует слота для ее установки и позволяет добавлять два или более мобильных номеров даже для телефонов, которые поддерживают только одну физическую сим-карту.

Ранее соучредитель банка Олег Гороховский анонсировал и новую услугу для эквайринга, которая позволит оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.

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Новая услуга предоставляет возможность:

принимать платежи без терминалов, кассовой бумаги;

осуществить оплату с помощью QR-кода. Сам QR-код можно нанести на кассу, на каждый товар, онлайн и офлайн.

тариф составляет 1,8% без арендных платежей и замены рулонов с чеками.

Также мы писали, что Monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам, а также разрешил ФОПам (ФЛП) пополнять счет через терминалы и кассы банков.