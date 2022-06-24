Жилье за 10 тыс. дол! Почему украинцы массово скупают разрушенные войной квартиры

Цена разрушенного жилья минимум в пять раз ниже довоенного уровня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине появилась схема по покупке жилья с большим дисконтом – не дороже 10 тыс. долл. (по курсу черного рынка чуть больше 350 тыс. грн). Правда, эта недвижимость повреждена из-за боевых действий на тех или иных территориях и скупают ее под компенсацию от государства.

Об этом Страна.ua рассказал эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов.

Реклама

Так, по его словам, все чаще появляются люди, которые скупают битые квартиры не дороже указанной суммы, что фактически в пять раз ниже за довоенную цена. Действуют они через подставные физлица, а покупать, как утверждает эксперт, готовы сразу и много.

"Нацелены такие посредники на компенсации от государства. Причем четких вступительных – когда и как будут платить – пока нет, то есть люди явно получают информацию не из официальных источников, поскольку готовы вкладывать деньги в покупку "адресов и документов" , – рассказал Артюхов.

В общем, как говорят эксперты по недвижимости, подобный "креатив" по компенсации только начинается. Недобросовестные дельцы все чаще придумывают новые и новые схемы.

Реклама

Стоимость квартир в Киеве существенно упадет

Глава Союза консультантов по недвижимости, рассказал в эфире "Общественного радио", что продавцы на рынке недвижимости ожидают, что цены вырастут. Это объясняют тем, что выросли цены на строительные материалы. Однако эксперт отмечает: люди не готовы вкладываться сейчас в недвижимость, поэтому ожидания продавцов не оправдаются.

"Покупатели, конечно, не готовы сейчас покупать. Ведь покупка – это перспектива на годы: 5 лет, 10 лет. А кто сейчас видит перспективу в Киеве на 5-10 лет?" – заметил Кудояр.

Он добавил, что в связи с этим сделок на куплю-продажу недвижимости в Киеве сейчас очень мало. Поэтому все ждут, когда будет спад стоимости. Эксперт спрогнозировал, что это точно произойдет до конца этого года.

Реклама

"Падение точно будет, на 20-30% от довоенной цены. Где-то месяцев за 3-4, возможно, пол года", – объяснил Кудояр.

По его словам, спрос будут иметь квартиры небольшой стоимости, а вот менее востребованным будет дорогостоящий сегмент квартир.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит самая дешевая квартира в Украине и как она выглядит.

Также мы писали, что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче.