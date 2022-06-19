Украинцам рекомендуют немедленно снять квартиры с продажи: кого это касается

Эксперт объяснил, почему некоторым украинцам стоит притормозить с продажей недвижимости

Жилье на деоккупированных территориях пока не рекомендуют продавать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владельцам уцелевшего жилья в Буче, Ирпене и других городах, освобожденных от российских захватчиков, стоит подождать с продажей недвижимости.

В этом убежден президент Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) Юрий Пита.

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По словам эксперта, сейчас на квартиру в этих регионах сложно найти покупателя, особенно по хорошей цене. В ближайшее время рыночной стоимости за недвижимое имущество там не будет, учитывая близлежащую инфраструктуру.

Что влияет на стоимость?

Юрий Пита подчеркнул, что при формировании цены на объект недвижимости учитывается не только непосредственное состояние квартиры, но и наличие комфорта (например, коммунальные услуги, дороги, наличие больниц, школ, магазинов) и безопасности для проживания.

В настоящее время освобожденные города в Киевской области отстраивают. Поэтому продавать там жилье – не время, если владелец хочет сделать это за нормальную цену. Задуматься о продаже можно будет после полного восстановления городов и рынка.

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В то же время, ситуацией могут воспользоваться спекулянты, стремящиеся скупить жилье за бесценок, а в лучшее время продать его дороже. Это еще один аргумент, почему с продажей, по возможности, следует притормозить.

Какое жилье будет популярным?

Тенденции последних лет на рынке застройки сохранятся, но украинцы станут более требовательными к новому жилью. Как пояснил "Сегодня" соучредитель компании INSPI Development Владимир Семенцов, важными пунктами станут:

развитая инфраструктура;

наличие рекреационных зон;

имеющийся паркинг;

защищенная придомовая территория;

наличие энергосберегающих технологий.

Важным новшеством станет обязательное устройство крепких бомбоубежищ в отстроенных и новых жилых сооружениях. Эксперт убежден, что, учитывая дополнительные расходы, девелоперы будут искать разумный компромисс.

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В последнее время выросла потребность в сервисных апартаментах, где люди могут арендовать жилье. Ранее предложение на рынке было достаточно ограничено и не могло удовлетворить потребности всех, сейчас, учитывая экономические условия и регион, ожидают роста интереса к "доходным домам".

"Сегодня" раньше рассказывали, какие предложения у власти для украинцев, потерявших жилье из-за войны, и писали, что происходит с рынком аренды недвижимости в Киевской области.