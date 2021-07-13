Жилье подорожает на 20%. Украинцев предупредили о последствиях "налогового" закона

Если документ не изменят ко второму чтению, заплатить придется даже тем, кто уже оформил рассрочку на квартиру

Застройщики переложат налоговые расходы на покупателей / Фото: Сегодня, Pixabay

Принятый Верховной Радой в первом чтении налоговый законопроект № 5600 приведет к росту цен на жилье аж на 18-20%, предупредили "Сегодня" эксперты. При этом дороже станут не только квартиры в новостройках, но и в старом жилом фонде. Более того, повысится даже стоимость жилья, которое брали в рассрочку.

"Операции по продаже квартиры от застройщика уже конечным покупателям, теперь тоже будут подпадать под НДС 20%", – объяснил старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай.

Депутаты уверяют, что такие изменения якобы не заденут покупателей, вся нагрузка, мол, достанется застройщикам.

"Нормы направлены на избежание схем со злоупотреблениями на рынке недвижимости, это не о налогообложении людей. Это исключительно о том, чтобы заставить застройщиков платить справедливые налоги в бюджет", – говорит глава комитета ВР по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

На бумаге оно, конечно, так, а по факту все равно заплатит покупатель, признаются застройщики. Они просто не будут работать себе в убыток, а потому, чтобы компенсировать новые расходы, повысят цены на квадратные метры.

"Недвижимость возрастет в цене на те же 20%. Будет дополнительная наценка – 150 долларов за квадратный метр. То квартира 60 кв. м – это 8000 долларов дополнительных платежей", – подсчитал застройщик Владимир Зубрик.

Для застройщиков, которые продают как физические лица-предприниматели, на первые две квартиры налог составит 5%. На все остальные – 18%. Разницу тоже заплатите вы. Для юрлиц – 20%.

Киевлянина Никиту Дворянинова, который уже купил квартиру в рассрочку, поставили перед фактом – если новые правила заработают, ему придется заплатить на 20% больше.

"Когда буду получать право собственности, застройщик выставит другой счет", – рассказал Никита.

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О таких, как он, чиновники, депутаты и бизнес уже говорили в кабинетах за закрытыми дверями. Пообещали, что ко второму чтению внесут в законопроект правки.

"По данным Министерства финансов (но это еще нигде не написано), обещают что на тех, кто купит квартиры до 2022 года, это не будет распространятся", – рассказал застройщик Игорь Никонов.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№ 5600). За повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутата.

В этом проекте, напомним, речь идет об увеличении фискальной нагрузки фактически на все отрасли. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза.