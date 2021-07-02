Налоговый проект №5600 нужно серьезно доработать, – ФРУ

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о повышении налогов и сборов. Федерация работодателей Украины считают его неприемлемым для экономики страны

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Нормы проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который Верховная Рада проголосовала в первом чтении, являются неприемлемыми для экономики страны, он должен быть доработан. Об этом заявил председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, сообщает "Znaj.ua".

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"Это даже не вопрос неприемлемости для бизнеса. Его нормы неприемлемы для развития вообще украинской экономики", – сказал Олейник.

Он подчеркнул, что бизнес-сообщество, в том числе Федерация работодателей, предоставляло свои предложения по доработке законопроекта, но они не были учтены. Но предложенное правительством повышение налогов является неприемлемым во время нынешнего кризиса.

"Нельзя во время кризиса увеличивать нагрузку на ведение экономической деятельности", – отметил Олейник.

В частности, по его мнению, от принятия законопроекта пострадает сфера жилищного строительства.

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"Например, есть норма о налогообложении продажи квартир, в том числе в новостройках. Один из драйверов экономики – это жилищное строительство. Там цемент, металл, рабочие места и т.д. Зачем в этот период повышать налоги? Вместо того, чтобы стимулировать, зачем таким образом действовать?" - спрашивает Олейник.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что изменения в Налоговый кодекс, предложенные законопроектом №5600, приведут к инфляции и росту безработицы, а также потере конкурентоспособности отечественных предприятий.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (реестр. №5600). За повышение налогов и сборов в Украине проголосовали 264 народных депутата.

В этом проекте, напомним, речь идет об увеличении фискальной нагрузки фактически на все отрасли. В частности, повысятся акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия, с 2 до 0,5 га уменьшается размер участков для ведения личного сельского хозяйства, продажа продукции с которых не облагается налогом на доходы физлиц. Также повышаются налоги для операторов мобильной связи и целый ряд экологических сборов, причем кое-где сразу в три раза.