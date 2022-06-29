Ждать еще один дефолт? Минск будет погашать госдолг в белорусских рублях

Беларусь решила платить по госдолгу в своих рублях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вслед за Россией Беларусь тоже приняла решение платить по еврооблигациям в национальной валюте (белорусских рублях), даже если они были выпущены в долларах или евро.

Об этом сообщают в белорусском правительстве.

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Отмечается, что Минск будет считать такие выплаты "исполненными надлежащим образом", даже если так не посчитают получатели. Напомним, что Россия из-за подобного "фокуса" оказалась в состоянии дефолта.

Решение приняли из-за того, что проведение платежей в иностранной валюте стало невозможным, после введения западных санкций.

По курсу Нацбанка Беларуси, будут проводится расчеты в местной валюте по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках.

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Ранее было принято решение о подобных расчетах со Всемирным банком (ВБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Северным инвестиционным банком (СИБ).

На данный момент страна должна обслуживать пять выпусков еврооблигаций, общей суммой 3,25 млрд долларов.

Дефолт в России

27 июня впервые за сто лет РФ объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте и это очень символичное событие.

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Дело в том, что США и ЕС лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам и агрессор попытался заплатить в рублях, но хитрость не прошла.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что нынешнюю ситуацию можно считать "финальным аккордом" экономической истории России, ведь теперь даже наиболее рисковые инвесторы уйдут с рынка агрессора.

"Сегодня" ранее писали, почему рубль стал неконвертируемой валютой и рассказывали, как Беларусь загнала саму себя в ловушку, подыгрываю Кремлю.