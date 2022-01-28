Зерно в Украине продолжает дорожать: сколько теперь стоит пшеница

Зерно в Украине дорожает, но незначительно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине в пятницу, 28 января, выросли цены на некоторые основные зерновые и масличные культуры. В частности, до 8 408 грн/т подорожала фуражная пшеница, пшеница второго класса сейчас стоит 9 014 грн/т, а третьего класса – 8 988 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.
Какие еще культуры подорожали 28 января:
- Кукуруза — 7 828 грн/тонна.
- Подсолнечник — 20 168 грн/тонна.
- Соя — 19 254 грн/тонна.
- Горох — 8 925 грн/тонна.
Цена рапса пока остается без изменений и составляет 18 920 грн за тонну.
Тем временем аналитики подсчитали, что в в 2021 году Украина произвела и сертифицировала 120,9 тыс.т семян озимой мягкой и твердой пшеницы. Это на 14,5% меньше, чем в 2020 году.
При этом самыми популярными в прошлом году были такие сорта пшеницы:
- Богдана (7707 т), производитель — Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины;
- Подолянка (4697 т), производитель — Институт физиологии растений и генетики НАН Украины;
- Мудрость Одесская (4011 т), производитель — Селекционно-генетический институт — Национальный центр семеноведения и сортоизучения НААН Украины;
- Катруся Одесская (2338 т), производитель — Селекционно-генетический институт — Национальный центр семеноведения и сортоизучения НААН Украины;
- Астарта (2064 т), производитель — Институт физиологии растений и генетики НАН Украины;
- София Киевская (1867 т) — Институт физиологии растений и генетики НАН Украины;
- Лига Одесская (1658 т), производитель — Селекционно-генетический институт — Национальный центр семеноведения и сортоизучения;
- Краевид (1658 т), производитель — Национальный научный центр "Институт земледелия Национальной академии аграрных наук";
- Оранта Одесская (1657 т), производитель — Селекционно-генетический институт — Национальный центр семеноведения и сортоизучения;
- Шестопаловка (1638 т), производитель — Частное сельскохозяйственное селекционно-исследовательское предприятие "БОР";
- Зиск (1401 т), производитель — Селекционно-генетический институт — Национальный центр семеноведения и сортоизучения НААН Украины;
- Новосмуглянка (1231 т), производитель — Институт физиологии растений и генетики НАН Украины.
Рост темпов экспорта ячменя
В 2021/22 МГ Украина значительно увеличила темпы экспорта ячменя. С начала сезона и до начала года было экспортировано на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отличие текущего сезона от предыдущего в том, что Украина, из-за спроса Китая, активнее отгружает товар.
Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с 2020 годом. Также сообщалось, что за первые 11 месяцев 2021 года Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.