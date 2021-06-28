Зеленский ввел "налог на Google"

Украинские власти рассчитывают, что новые правила налогообложения интернет-компаний увеличат поступления в государственный бюджет от НДС

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 3 июня закон № 1525-ІХ, который обязывает иностранные интернет-компании установить 20%-й НДС на продажу своих услуг на территории Украины, уже прозванный "налогом на Google".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

У президента рассчитывают, что закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствовании порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по предоставлению нерезидентами электронных услуг физическим лицам" позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС.

"Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в ​​иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, в Австралии, Беларуси, Казахстане и других", - говорится в сообщении.

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В ОПУ объяснили, что теперь иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.

Нерезиденты будут подавать упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

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Кто не будет платить новый налог

Согласно документу, от уплаты НДС освобождаются услуги по дистанционному обучению через интернет, если Сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем.

Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по предоставлению образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в интернете в отраслях знаний и по специальностям, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведения и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Отметим, сайт "Сегодня" уже рассказывал, что к "электронным услугам", о которых идет речь в новом законе относятся:

предоставление через интернет изображений или текстов, в т. ч. фотографий, электронных книжек и журналов;

предоставление аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игр и услуги по участию в них;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

предоставление и обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

рекламные услуги в интернете, мобильных приложениях и т. д.

Мы также сообщали, что 5 июня министры финансов стран "Большой семерки" договорились о введении минимального глобального корпоративного налога в размере не менее 15% для крупных мировых компаний.

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