Запрет на транзит газа из Средней Азии: "Нафтогаз" готов судиться с "Газпромом"

"Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко / Фото: УНИАН

В случае если "Газпром" будет содействовать транзиту из Средней Азии через украинскую газотранспортную систему, против российского монополиста Украина готова подать иск.

Как рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Financial Times, этот газ мог бы заполнить ГТС Украины.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа", - сказал Витренко.

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Как он отметил, "Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе "Газпрома". Однако также может быть и жалоба в антимонопольные органы Евросоюза и подача иска в международный арбитраж – это в случае, если российский монополист откажет.

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К слову, "Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в России заявляли, что не откажутся от транзита газа через Украину и хотят новый контракт.

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