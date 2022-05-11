Запастись бензином до краев? Что будет с рынком топлива в ближайшее время

Топливо есть, однако по объективным причинам украинские АЗС не могут сформировать запасы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Впятеро увеличив импорт бензина и сжиженного газа Украина начала покрывать ежедневные потребности ее граждан. Однако большой спрос и паника украинцев приводит к тому, что сети АЗС не способны заранее сформировать запасы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма.

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Поэтому, как утверждает он, бензин и дизель будут, а ситуация с горючим будет улучшаться ежедневно.

Все больше и больше заправок будут открываться и продавать горючее... Поэтому я прошу всех сохранять спокойствие, чтобы мы могли наполнить заправки горючим, создать определенный запас и быть более защищенными от вражеских действий, – заверил Шурма.

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента, в Украине также будет создан дополнительный стратегический запас, который "невозможно разбомбить и уничтожить" и какой обеспечит стабильность нефтепродуктов на ближайшие месяцы.

В целом, по его словам, Украине нужно около 1 млн тонн дизеля, бензина и сжиженного газа ежемесячно.

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