Заморозят или пустят в свободное плавание? Что будет с тарифами на коммуналку совсем скоро

Законопроект, который решит дальнейшую судьбу стоимости тарифов, пока разрабатывается / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине разрабатывают законопроект, который будет регулировать стоимость коммунальных услуг во время и после окончания военных действий на территории Украины.

Об его особенностях рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

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Так, внимание акцентируют именно на следующих аспектах:

заморозка цены на газ и тепло для населения до окончания развязанной Россией войны;

установление не новых тарифов с последующим их фиксированием, а сохранность действующих.