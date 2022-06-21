Заграничная жизнь: сколько стоит аренда квартиры в Литве

В среднем аренда квартир в Литве стоит 450 долларов. или 15,8 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Балтийские страны не первый год привлекают украинцев. А в то время, когда жизнь в буквальном смысле заставила искать себе убежище, интерес к ним повысился в разы. Кроме той же Эстонии, наши граждане интересуются и Литвой.
Так что "Сегодня" расскажет вам, во сколько обойдется месяц аренды квартиры в этой стране.
В общем, по данным domoplius, снять квартиру в столице Вильнюсе можно по цене от 180 долл. до 1500 долл. (6,3-52,9 тыс. грн).
Так, самый дешевый вариант обойдется вам в 180 долл. За такую цену предлагают однокомнатную квартиру жилой площадью 12 кв. м. Она выглядит так:
Самый дорогой вариант, который нам удалось найти, обойдется в 1500 дол. За такую цену предлагают двухкомнатную квартиру с современным ремонтом размером 80,5 кв. м, расположенную на 3-м этаже (с 4 в целом). Квартира меблирована, имеет сигнализацию, кодовый замок в подъезде и парковку.
Больше вариантов можно найти по цене 450-850 долл. (15,8-30 тыс. грн). Вот некоторые примеры:
Важные изменения в строительстве домов в Украине
19 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №7398, которым предусматривает изменения в процесс планирования и застройки территорий.
Ни одну новостройку не позволят возвести, если там не будет предусмотрено бомбоубежище. Укрытие должно защитить людей:
- от взрывов;
- взрывных волн;
- поражения опасными химическими, радиоактивными и другими веществами.
На региональном и местном уровне изменения предусматривают дополнение градостроительной документации разделом по инженерно-техническим мерам гражданской защиты.
Ранее мы рассказывали, сколько стоит арендовать квартиру в Эстонии, а также писали, что в Италии продают дома по 32 грн.