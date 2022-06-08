Заблокировали карту в Польше: почему клиентка ПриватБанка внезапно осталась без денег

Украинка в Польше оказалась без денег, потому что ПриватБанк заблокировал карту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Владелица карты ПриватБанка в мае попыталась снять наличные с банкомата в Польше. Транзакцию ей отклонили, деньги не выдали, а украинский банк внезапно заблокировал карточку.

Соотвествующий отзыв женщина оставила на странице ПриватБанка на сайте "Минфин".

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По словам клиентки, целый день она заполняла заявку на возврат денег, но в службе поддержки ответа не дали. В течение месяца банковское учреждение игнорирует проблему и обещает возврат денег через 120 дней.

"Дозвониться в поддержку, чтобы прояснить ситуацию, не могу уже месяц, хотя другим клиентам (звонила с номера мамы) отвечают", – отметила она.

Украинку интересует, почему деньги сняло и банк "не заметил", что транзакция отклонена. Вместе с двумя детьми она осталась без заработанных денег, хотя является VIP-клиенткой и оплачивает все услуги ПриватБанка.

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Что ответили в финансовом учреждении?

На отзыв украинки ответили в ПриватБанке. Работники отметили, что сожалеют из-за неисправности зарубежного банкомата.

"Мы получили запрос на совершение сделки от банка, обслуживающего этот банкомат. Повторного запроса об отмене операции из-за сбоя в работе банкомата не поступало, поэтому мы были вынуждены ее осуществить", – объяснили в финучреждении.

Отмечают, что банк создал заявку на обжалование сделки и уже отправил необходимый пакет документов в международную платежную систему, по правилам которой и происходит обжалование. Регламент до 120 дней установлен платежной системой.

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"Касательно ваших обращений в поддержку, при попытках перезвонить на ваш номер в некоторых случаях банк сталкивается с препятствиями", – отметили в ПриватБанке.

На момент звонка номер клиентки находится вне сети. Следовательно, украинке порекомендовали в таких случаях обращаться в онлайн-поддержку на сайте ПриватБанка. Клиентку заверили, что сразу после получения ответа от платежной системы ее сразу об этом проинформируют.

На украинцев в Польше отменят выплаты

С 1 июля в Польше прекратят выплаты в размере 40 злотых (275 грн) в день для поляков, принимающих у себя украинцев. Эти деньги предоставляют на питание и проживание вынужденных переселенцев. Выплачивать сумму продолжат только полякам, приютившим детей, беременных и многодетных женщин.

Польское правительство также планирует внести изменения в законы, касающиеся украинцев. Переселенцы в Польше могут работать без соответствующего разрешения только с уведомлением работодателя в службу занятости.

С изменениями работодатель должен четко указывать продолжительность рабочего времени иностранца и размера зарплаты. Это делается и для защиты прав украинских работников, которые могут столкнуться с трудовой эксплуатацией.

"Украинцы из-за незнания польского законодательства, языка и затруднительного материального положения часто подвергаются эксплуатации со стороны недобросовестных работодателей. Изменения позволят цивилизовать рынок трудоустройства украинцев, на котором с середины марта зафиксировано достаточно много нарушений", – пояснил "Сегодня" гендиректор Gremi Personal Томаш Богд.

Сейчас польский рынок труда испытывает нехватку мужчин, но постепенно для женщин увеличивают количество вакансий. В частности, из-за увеличенного спроса, ведь именно женщин с детьми выехало из Украины больше всего с начала полномасштабного вторжения.

В то же время 10 тыс. украинцев в Польше выплатят еще по 900 злотых на специальные карты торговой сети Biedronka для покупок. Ранее "Сегодня" объясняли, почему украинцам не приходят 2,2 тыс. грн от ООН.