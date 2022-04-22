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За сколько можно купить квартиру в Германии — цены и варианты

Ульяна Лебич
22 апреля, 07:53
Рассказываем, сколько нужно иметь в кармане для покупки квартиры в германских городах

Жилье в Германии довольно дорогое, по сравнению с другими странами ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы интересуются покупкой жилья за границей. А в такое тяжелое время, когда миллионы украинцев выезжают за пределы своего государства, этот вопрос стал еще более актуальным.

"Сегодня" расскажет вам во сколько обойдется покупка квартиры в Германии.

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Сначала отметим, что найти жилье, выставленное на продажу, вы можете на соответствующих сайтах. Например:

Стоимость квартир в Германии зависит от ее расположения, площади, года постройки, наличие рядом инфраструктуры и коммуникаций. Цены на большинство вариантов колеблются от 1000 до 3000 евро за квадратный метр (ориентировочно 32–96 тыс. грн).

Средние цены в немецких городах

По данным migrant.biz.ua, самая дорогая недвижимость в Мюнхене, одна из самых дешевых – в Эссене и Дортмунде.

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ГородСтоимость (в евро за метр кв.)
Дортмунд1790 евро (более 57 тыс. грн)
Эссен1790 евро
Лейпциг2250 евро (ориентировочно 72 тыс. грн)
Кельн3520 евро (более 112 тыс. грн)
Берлин4110 евро (более 131 тыс. грн)
Дюссельдорф4250 евро (136 тыс. грн)
Штутгард4350 евро (более 139 тыс. грн)
Франкфурт-на-Майне4490 евро (более 143,6 тыс. грн)
Гамбург4820 евро (более 154,2 тыс. грн)
Мюнхен7190 евро (230 тыс. грн)

Стоимость квартир в Берлине

Средняя стоимость квартир в Берлине – 131 тыс. грн за квадратный метр. По данным сайта immonet.de, приобрести квартиру в столице можно по цене в пределах 200-800 тыс. евро (6,4 млн-25,6 млн грн), есть и варианты по цене свыше 1,5 млн евро.

Вот пример некоторых вариантов:

Стоимость квартир в Берлине / Фото: скриншот

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Стоимость квартир в Берлине / Фото: скриншот

Сколько стоит арендовать квартиру в Германии?

Если говорить о средних ценах на аренду квартир в Германии, то можно сделать вывод, что:

  • однокомнатная квартира в центре города будет стоить 20,9 тыс. грн.;

  • однокомнатная квартира подальше от центра — 15,8 тыс. грн.;

  • трехкомнатная квартира в центре города — 40,9 тыс. грн.;

  • трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 30 тыс. грн.

Раньше мы писали, за сколько можно купить квартиру в Польше, а также рассказывали, почему оккупационные власти принудительно отбирают недвижимость в Крыму.