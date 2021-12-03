"Ярмо" на шею или толчок для украинского села: сколько придется платить за землю с 1 января

Каждый владелец земли будет платить государству налог / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С первого января вступят в силу изменения в Налоговый кодекс Украины.

Согласно новому законопроекту №5600, каждый владелец земельного пая должен уплатить налог государству.

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Закон предусматривает введение минимального налогового обязательства (МНО) с 1 января. Говоря простыми словами, МНО — это сумма налога, которая должна быть минимально уплачена за земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Какие предусмотрены начисления?

Первый период начисления минимального налогового обязательства — 2022 год, то есть МНО будет начисляться в 2023 году за 2022 год. В 2022 и 2023 годах МНО составит 4% нормативной денежной оценки земли, а дальше – 5%. Итак, вместо ориентировочных 1500 грн. в среднем с гектара в год придется заплатить около 1200 грн. Но для этого закон №5600 еще должен подписать президент.

С января 2022 года новый налог на землю за каждый гектар участков, расположенных за пределами населенных пунктов, будут вынуждены платить владельцы паев земельных участков площадью от 50 соток.

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От уплаты минимального налогового обязательства освобождены владельцы земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов, в дачных и садовых кооперативах, а также участков, полученных в результате приватизации в кооперативах, находящихся в зоне отчуждения.

Другие изменения в "налоговом законе"

Если законопроект подпишет Владимир Зеленский, в Украине с 22 января, кроме минимального земельного обязательства, предусмотрены следующие изменения:

вводится налог в размере 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму более 12 минимальных зарплат;

будет уменьшена минимальная площадь земли фермерского хозяйства;

четыре группы плательщиков, занимающихся разведением домашней птицы (кроме кур), исключаются из плательщиков единого налога;

налог на продажу второй недвижимости в течение года установлен в размере 5%, а третьего и всех последующих объектов по ставке 18%. В то же время продажа первого объекта недвижимости в течение года налогом не облагается налогом при условии, что находится в собственности продавца более 3 лет;

ограничение и отказ в выезде руководителей юридических человек или постоянных представительств нерезидентов-должников в случае невыполнения налогового долга.

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