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Не всем по карману? Какие налоги платят самые богатые украинцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 ноября, 11:10
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Рассказываем, сколько налогов и по каким ставкам платят в украинский бюджет самые богатые граждане нашей страны
Сколько налогов в бюджет платят самые богатые украинцы
Сколько налогов в бюджет платят самые богатые украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Самые богатые граждане Украины платят налоги по ставке, не превышающей 21,5%.

Об этом сообщила налоговая консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская в разговоре "НВ".

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"Правда взяли для расчета большие суммы. Фактически же, налог с перечисленных нами видов доходов будет на уровне 10,5—19,5%", — отмечает эксперт.

Томашевская также отметила, что в расчетах не рассматривалась упрощенная система налогообложения из-за того, что доходы этих украинцев значительно превышают все предельные объемы выручки для плательщиков единого налога.

Таким образом, зажиточные граждане платят следующие налоги:

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  • Налог на доходы от бизнеса – зарплата и дивиденды;
  • роялти и проценты по банковским вкладам;
  • налог на операции с ценными бумагами и ОВГЗ;
  • транспортный налог на дорогие автомобили;
  • налог на землю и налог на недвижимость.

В случае с налогом на доходы от бизнеса руководителю может быть выгодно платить своим подчиненным высокую зарплату, так как с ее ростом падает налоговая нагрузка.

Налоговая нагрузка уменьшается, так как для единого социального взноса (22%) есть максимальным предел.

Что касается дивидендов, то для компаний, уплачивающих налог на прибыль на общих основаниях, они будут облагаться по совокупной ставке 6,5%.

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Для иностранных компаний и инвестфондов ставка составляет 10,5%.

Налог на авто

В Украине хотят изменить правила налогообложения автомобильного транспорта.

В настоящее время ежегодный налог в размере 25 тысяч гривен платят владельцы новых авто, стоимость которых составляет более 375 минималок.

Если Верховная Рада примет законопроект №5600 во втором чтении, 25 тысяч за свой автомобиль будут отдавать владельцы машин стоимостью от 250 минималок.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине увеличили налог на недвижимость.

Мы также рассказывали, что в связи с ростом прожиточного минимума в следующем году будут с большие выплаты на детей.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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