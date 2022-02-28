Япония выделяет Украине еще 100 млн долларов для борьбы с агрессором

Япония продолжает поддерживать Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Япония полностью поддерживает Украину в войне с Россией и выделяет еще 100 млн долларов для борьбы с агрессором.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

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"Провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Поблагодарил за мощную поддержку в противодействии агрессии. Япония выделяет $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ", – написал президент.

Зеленский также добавил, что глобальная антивоенная коалиция в действии.

Япония вводит санкции против Центробанка РФ

Ранее Фумио Кисида заявил, что Япония вводит санкции против Центрального банка России и лично против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Целью таких мер является максимальное замораживание международных валютных резервов РФ, чтобы не дать Центробанку РФ возможности осуществить валютные операции в поддержку рубля, который 28 февраля обрушился до уровня 1988 года.

Ранее о введении санкций против Центрального банка РФ заявили Великобритания я Евросоюз.

О том, какой удар это нанесет по российской экономике читайте в нашем материале. "Сегодня" также писали, что в России началась настоящая паника.