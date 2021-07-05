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Взлет доллара замедлился: курс валют НБУ

5 июля, 08:17

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 июля

Доллар ударил по тормозам / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 5 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,41 грн;
1 евро – 32,41 грн;
1 злотый – 7,16 грн;
10 российских рублей – 3,72 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 2 июля, доллар повысился еще на три копейки после роста сразу на 15 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 29 июня по 2 июля (28 июня было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку. Эксперты при этом считают, что доллар снова может развернуться к падению.

Курс евро, наоборот, перестал расти. Евровалюта подешевела на 11 копеек после роста на 17 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 5 июля упала на четыре копейки. Польский злотый тоже подешевел на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 2 июля, доллар на межбанке вырос на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,39/27,41 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на пять копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,44/32,46 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Источник: Сегодня

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