Выплаты переселенцам: кто сможет получить деньги в мае

В мае поддержку переселенцам будут оказывать по-другому / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц есть информация о 3,4 млн украинцев. Из них около 2 млн оформили такой статус после 24 февраля.

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, наибольшее количество внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

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Всем переселенцам, имеющим право на помощь от государства, его начислят в мае. Людям, которые успеют оформить свой статус до конца апреля и подать заявление на получение финансирования, выдадут деньги за март и апрель.

Для детей и людей с инвалидностью предусмотрено 3000 грн в месяц. Остальным оказывают поддержку в размере 2000 грн.

С мая помощь будут оказывать следующим категориям ВПЛ:

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переместившимся из общин в зоне боевых действий, временно оккупированных или окруженных врагами территорий (перечень будет утверждаться Минреинтеграции с Минобороны);

жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате обстрелов, а также которые подали заявку на компенсацию потерь.

Компенсация за коммуналку

Правительство возмещает украинцам, которые бесплатно приютили переселенцев, расходы на коммуналку. За каждого человека выплачивают до 450 грн/мес. Для получения компенсации необходимо зарегистрироваться как принимающая сторона и обновлять информацию о количестве людей и времени их пребывания в квартире.

На возмещение могут рассчитывать и коммунальные учреждения, которые во время войны переоборудовали свои помещения для проживания переселенцев.

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