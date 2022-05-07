Выплату 6500 грн от государства получили еще не все украинцы: в ПриватБанке объяснили почему

Клиенту ПриватБанка до сих пор не пришли 6,5 тыс грн помощи / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка пожаловался на работу учреждения, поскольку до сих пор не получил финансовую помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн

Отзыв об этом он оставил на сайте Минфина.

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По его словам, помошь через "Дію" он запросил еще 25 марта, но деньги на карточку ПриватБанка так и не поступили.

"Я переселенец с Мариуполя, не осталось ничего. Зарегестрирован в городе Каменское Днепропетровской области. Но люди в этом городе, у которых есть и жилье, и работа, уже давно получили эти 6,5 тыс.грн", – пишет клиент.

Что говорят в ПриватБанке

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ПриватБанк отреагировал на жалобу объяснив, что учреждение является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка.

"Как мы видим, есть некоторые задержки в финансировании Минэкономики — нужно подождать. Банк сразу причислит после получения финансирования", – говорится в ответе ПриватБанка.

Кроме того, в банке отмечают, что существуют вопросы по спискам граждан, предоставленных Государственной налоговой службой.

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"Так случилось, что Государственная налоговоя служба после получения заявок от граждан повторно провела проверку предприятий и изъяла те предприятия, которые не подпадают под критерии выплаты", – добавили в банке.

Выплаты переселенцам

В Украине вынужденным переселенцам выплатят ежемесячную помощь в размере 2000 грн (3000 грн для детей и людей с инвалидностью).

Это касается людей, которые вынуждены покинуть свой дом в областях, где ведутся активные боевые действия, и переехать в безопасные районы страны.

"Сегодня" также писали, как получить выплаты через Ощадбанк, и рассказывали, кто имеет право на компенсацию расходов за коммунальные услуги.