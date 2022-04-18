Выплату 2000 грн можно будет оформить через "Дію" – названа дата

Когда переселенцы смогут регистрироваться через "Дію" / Фото: Getty Images, t.me/V_Zelenskiy_official, Коллаж: Сегодня

Вынужденные переселенцы в Украине смогут оформить выплаты в размере 2000 грн (3000 грн для детей и лиц с инвалидностью) через приложение "Дія" уже с 20 апреля.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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"Каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дії", – подчеркнул глава государства.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что для эвакуированных из опасных регионов граждан будут развернуты пункты социальной помощи сразу на железнодорожных вокзалах.

Выплаты переселенцам

Украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и переместиться в безопасные регионы страны, могут получить 2000 грн ежемесячного пособия (3000 грн. для детей и лиц с инвалидностью) от государства.

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Для этого необходимо зарегистрироваться как ВПЛ, если вы не хотите ждать такой возможности в "Дії", можете лично посетить местный ЦНАП, где вас поставят на учет и примут заявление.

В заявлении необходимо будет указать номер банковского счета (IBAN), на который вы хотите получить деньги.

Обратите внимание, что для того чтобы получить выплаты за март и апрель, необходимо успеть подать заявку до 30 числа.

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"Сегодня" также писали, кто из переселенцев имеет право на выплату целых 33 тыс. грн, и рассказывали, как получить помощь на карту Ощадбанка.