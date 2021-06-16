ВВП Украины пошел в рост – стало ли больше масла на хлебе украинца

Бутерброд с растительно-сливочной смесью / Фото: Depositphotos

Украина постепенно выходит из кризиса, уверены в Минэкономики Украины. Главный показатель – рост в апреле ВВП (валового внутреннего продукта) после затяжного падения.

Сайт "Сегодня" разобрался, что это значит для рядового украинца, образно говоря, стало ли больше масла на нашем бутерброде от этого роста ВВП.

Наши эксперты: президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ранее работавший в Минэкономики.

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О чем говорят цифры

По оценкам Минэкономики, в апреле этого года спад ВВП Украины замедлился до 0,2% по сравнению с апрелем 2020 года. Это хорошо, так как по итогам 2020 года ВВП оказался на 4% меньше, чем в 2019 году, а в январе-марте 2021 года – на 2% меньше, чем в январе-марте 2020 года. По итогам апреля нынешнего года мы почти достигли уровня ВВП в апреле 2020 года – недотянули всего 0,2%. То есть, за апрель-месяц имеем рост сразу на 1,8%.

Напомним: Макроэкономика определяет ВВП как рыночную стоимость всех произведенных в стране за год (квартал, месяц) конечных, то есть, предназначенных для непосредственного употребления, товаров и услуг. ВВП бывает номинальный, то есть, не учитывающий инфляцию и реальный, который ее учитывает.

То есть, каждый из нас, отчислив в госбюджет налоги со своей зарплаты, купив что-то в магазине или проехав в транспорте, автоматически вносит вклад в увеличение ВВП. И наоборот – уменьшение зарплат, снижение затрат на покупки автоматически делают ВВП меньше. Выходит, что чем больше ВВП на душу населения, тем выше уровень жизни в стране.

Сколько какие отрасли вносят в общий ВВП страны, см. инфографику.

О чем говорят эксперты

Наши эксперты признают, что рост ВВП имеется, но с оговоркой: в денежном выражении. То есть, если год назад, например, буханка хлеба стоила 20 гривен, а сегодня 21 гривню, то ВВП "по хлебу" за счет этого вырос на 5%! Хотя буханок хлеба при этом больше не стало. Точно такая же ситуация и с другими товарами и услугами, с ростом зарплат и так далее.

"В Украине сейчас достаточно высокая инфляция, она ускоряется, год к году (апрель к апрелю, о котором говорят в Минэкономики) рост цен составил 8,4%, а по продуктам 9,4%, – говорит Олег Пендзин. – В мае инфляция год к году оказалась еще больше – 9,4%, по продуктам 9,9%. Если учесть, что за январь-май 2020 года падение ВВП из-за карантина, по сравнению с январем-маем 2019 года, составило 5,9%, то нетрудно спрогнозировать: в январе-мае 2021 года будет рост ВВП, причем значительный, из-за низкой базы сравнения".

С тем, что наметившийся рост ВВП – арифметический, а не реальный, согласен и Александр Охрименко. Потому что товары в штуках и услуги подорожали, но не факт, что товаров произведено больше, а услуг оказано больше. По его оценке, ВВП за май может вырасти на 8-10%.

"Их может быть даже меньше, но каждая единица товара или услуги теперь стоит дороже из-за почти 10%-й инфляции. Поэтому можно сказать: "толщина масла" на бутерброде украинца от такого роста ВВП больше не стала. А вот то, что и масло, и хлеб теперь стоят дороже – это факт, официально подтвержденный Госслужбой статистики", – резюмировал Александр Охрименко.

"Мажем" ВВП на хлеб

В Минэкономики также признают, что улучшение ситуации в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года, когда в марте-апреле 2020г. наблюдался пик негативного влияния на все сферы экономики от воздействия глобальных жестких карантинных ограничений как внутри страны, так и за ее пределами.

"Существенно лучшие количественные данные апреля 2021 года пока только подтверждают тот факт, что бизнес успешно адаптировался к работе в условиях карантина. Вместе с тем, не можем пока говорить о посткризисном оздоровлении экономики. На это нужно больше времени", – говорится в сообщении Минэкономики.

По словам экспертов, больше всего на изменение ВВП влияет прибавочная стоимость (то есть, заработанные деньги). Она намного выше в перерабатывающей промышленности, торговле, организации питания и проживания, на транспорте, чем в добывающей промышленности или агросекторе. То есть, если, допустим, на 1% растет промышленность, то повышение доходов населения намного меньше, чем если на 1% будет рост ВВП в торговле или сфере услуг.

Олег Пендзин говорит, что рост ВВП в апреле и, скорее всего, в мае, получился за счет именно показателей в промышленности. Но особой нашей заслуги в этом нет, изменилась в лучшую сторону конъюнктура мирового рынка. Подорожали металл, руда, причем существенно, до 40% по сравнению с прошлым годом. Металла, руды, зерна продано в тоннах меньше, а в деньгах получается больше. Это тоже положительно влияет на ВВП страны, но не на "толщину масла" на хлебе украинца.

Поэтому выводы: на "толщину масла" на хлебе украинца в первую очередь влияют именно транспорт, торговля, организация питания и проживания. Где, по статистике, в 2020 году из-за карантина были самые значительные потери. И эти потери, например, в организации питания и проживания, не восстановились до сих пор.

Чего ожидать в этом году

Эксперты говорят, что только во II квартале рост ВВП впечатлит, но из-за низкой базы сравнения.

По оценкам Александра Охрименко, будет реализовываться отложенный спрос населения на товары длительного пользования и стройматериалы. Соответственно, вырастут и цены, что даст повышение ВВП – по итогам II квартала вместо "минуса" будет "плюс".

"В III квартале рост будет меньше так как база сравнения окажется выше, а по итогам года ВВП увеличится на 3,2-3,5%", – прогнозирует Александр Охрименко.

Олег Пендзин более пессимистичен: в июле-сентябре темпы роста ВВП станут почти нулевыми, а за весь 2021 год ВВП увеличится не более чем на 3%. То есть, до уровня 2020 года, в котором было падение на 4%, дотянуть не удастся.

С этими прогнозами согласны только эксперты Всемирного банка: рост ВВП Украины, по их расчетам, в 2021 году составит 3,8%.

А вот в Минэкономики ожидают, что страна выйдет в плюс на 0,1%, пусть даже за счет высокой инфляции, которая "накрутит" ВВП. В МВФ – что будет "по нулям", то есть рост составит 4%.

Вот только рядовому украинцу, который, возможно, заработает в этом году больше, но и потратит наверняка больше из-за инфляции, от расчетов макроэкономистов вряд ли полегчает.

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