Всего за несколько минут: как клиент ПриватБанка потерял больше 50 тыс. грн

Терминал ПриватБанка “отобрал” у клиента 50 тыс. грн / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Клиент ПриватБанка рассказал, что терминал забрал у него деньги, которые он хотел положить на карту, но на счет они так и не поступили.

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Об этом мужчина написал отзыв на специальном сайте Минфин.

Возмущенный пользователь пишет, что 1 ноября в терминале ПриватБанка пополнял свою карту более чем на 51 800 грн, но именно в данный момент произошел сбой в системе.

"Во время пополнения произошел сбой и терминал изъял сумму 51800 грн, средства на карту не поступили. Прошу ответственных людей отреагировать, разобраться по данному вопросу и перевести средства как можно скорее, в силу сложившейся у меня жизненной ситуации время играет очень важную роль!", – пишет клиент.

Что ответили в ПриватБанке

Сотрудники ПриватБанка оставили свой ответ под отзывом и пообещали разобраться в этом вопросе.

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Для того чтобы выяснить, поступили ли описанные средства в терминал, банк проведет инкассацию терминала.

"Проведение и сверка результатов инкассации при обработке заявки на возврат средств позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму", – написала служба поддержки.

Как будут работать банки в "красной зоне"

Сотрудники ПриватБанка и Ощадбанка в экслклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, что финансовые учреждения находятся в списке исключений.

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А это значит, что для посещения отделения не нужен ни ПЦР-тест ни справка о вакцинании, однако о масках и дистанции забывать не стоит – эти правила остаются в силе.

"Сегодня" также писали, что ПриватБанк запускает новую услугу по переводу денег, которая поможет украинским заробитчанам.