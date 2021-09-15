Все пошло не по плану. В РФ предположили, когда запустят "Северный поток – 2"

Лавров ждет скорой готовности "Северного потока - 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Российский газопровод "Северный поток – 2", который полностью завершили 10 сентября, может получить разрешение на запуск в начале 2022 года.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

Несмотря на то что газопровод уже полностью достроен, получение разрешения на запуск может занять около 4 месяцев.

"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", – сказал Лавров.

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Как заявляли ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA), решение о сертификации "Северного потока – 2" будет принято до 8 января 2022 года.

Еще до завершения строительства "Северного потока – 2" в РФ заявляли, что газопровод начнет работу уже в этом году, однако сроки все время переносились.

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