Все из-за "Северного потока-2": в Госдепартаменте США начались проблемы с назначениями

Американский сенатор блокирует назначения в Госдеп - причина / Фото: Коллаж: Сегодня

Сенатор-республиканец Тед Круз снова заблокировал одно из назначений в Госдепартамент США, чтобы добиться введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание Politico.

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Комитет по иностранным делам рекомендовал Сената Конгресса США полного состава рекомендовал утвердить 33 кандидатуры на должности в Госдепартаменте, однако одна из них осталась без утверждения.

Тед Круз выступил против утверждения Барбары Лиф на должность помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.

Это уже не первый случай, когда Круз блокирует назначения в Сенате, чтобы заставить ввести новые санкции против оператора "Северного потока-2".

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Республиканец также не исключил, что и в дальнейшем будет затягивать голосование по этим кандидатурам.

Делать это Крузу позволяет специальная процедура, которая позволяет члену верхней палаты отложить рассмотрение любого законопроекта или голосования.

Целью этой процедуры было дать сенаторам больше времени для ознакомления с содержанием законопроекта, но со временем ее начали использовать для преднамеренного затягивания рассмотрения тех или иных вопросов.

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Ранее мы писали, что Тед Круз – последняя зацепка на пути "Северного потока-2" к сертификации и другие препятствия "Газпром" уже преодолел.

Для того, чтобы начать работу газопровод должен получить все необходимые разрешения и одобрения от немецкого регулятора и Еврокомиссии.

А также вместе с экспертами разбирались, почему "Северный поток-2" является таким важным для Путина и в чем главная опасность для Украины.