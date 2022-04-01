Все гораздо хуже? Что скрывает экономика РФ за искусственным курсом рубля

Что показывает реальное состояние российской экономики / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара по отношению к рублю в России в конце марта заметно упал как на бирже, так и в расчетах Центробанка. Однако это все искусственные действия, предпринимаемые Центробанком. Аналитики говорят, что ситуация может обернуться в худшую сторону в будущем.

Кроме того, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявил, что из-за искусственного регулирования курс рубля уже не показывает реального экономического состояния РФ.

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С начала войны в Украине ситуация изменилась

После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, рубль начал стремительно падать. По словам Бедингфилда, в первые дни за рублем еще можно было определять, каково состояние экономики в России, однако впоследствии это стало невозможно. Причина как раз в искусственном регулировании.

Хоть рубль и укрепился, но сейчас реальное экономическое состояние нужно измерять другими показателями.

"Если вы посмотрите на такие вещи, как драматическая инфляция в России, если вы посмотрите на частные инвестиции, выводимые из России, на самого Путина, который сказал, что санкции нанесли беспрецедентные потери, я думаю, что это лучший показатель того, где находится российская экономика именно сейчас", – объяснил представитель Белого дома.

Чем обернется искусственное удержание?

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии "Сегодня" рассказал, что Центробанк фактически "зажал" курс доллара в стране благодаря драконовским методам.

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"Курс Центробанк России с помощью таких драконовских методов зажал, но валютный рынок фактически не работает. Кроме того, остановили почти все перечисления валюты за границу, даже если это деньги за лечение. Это как в Советском Союзе – курс 60 копеек, но валюту ты не купишь", – объяснил эксперт.

Он добавил, что такая ситуация не может не отразиться на инфляционных процессах.

"Инфляция за неделю растет минимум на 3-4%, это очень много. Конечно, они объясняют это тем, что это временно. Однако люди уже больше испытывают проблему с ценами и стоят в очереди не за долларом", – отметил президент Украинского аналитического центра.

В конце весны Россию может застать дефолт. "Сегодня" писали, что России уже раз удалось избежать дефолта, несмотря на санкции Запада. Тогда ей разрешили платить долги по арестованным счетам. Такое разрешение будет продолжаться до 25 мая, а уже через два дня РФ нужно будет произвести очередную выплату.

Если РФ не произведет выплаты, то дефолт неизбежен. Такая же ситуация будет, если выплаты пройдут в рублях, а не в долларах, как этого требуют условия.

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