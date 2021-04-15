Время локдауна в Украине зачтут в страховой стаж, но не всем: какие условия

Вынужденная безработица во время локдауна может сказаться на будущих пенсиях, поэтому в Кабмине нашли выход

Украинцам засчитают в страховой стаж периоды получения помощи по частичной безработице и других пособий во время локдаунов. Речь идет о тех случаях, когда человек фактически оставался без работы. Это важно для расчета стажа при оформлении пенсии.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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"Чтобы люди в будущем не почувствовали влияние карантина, локдауна, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения помощи — и по частичной безработице, и других – будут засчитаны в страховой стаж. Потому что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж", – подчеркнула Лазебная.

Напомним, с 1 апреля в Украине повысили требования к страховому стажу, который дает право на пенсию. Кроме того, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин.