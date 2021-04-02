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Пенсии почти двух миллионов украинцев не дотянули до 2 тысяч гривен

2 апреля, 16:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Минимальные выплаты зависят от стажа и возраста

Пенсии менее 2 тысяч гривен в Украине все еще получают 1,8 млн человек. Впрочем, это заметно меньше, чем было в начале 2020 года, когда таких пенсионеров насчитывалось 4,2 млн. Дело в том, что сейчас минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен. Такую ​​сумму получают те, кто не имеет стажа работы.

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Громадського радіо.

"Там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 гривен. В этом году мы платим минимум 2200 грн, для 65-летних – 2400 гривен. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Люди, которым за 80, – 2600 гривен. Мы ранжируем людей по возрасту, по возможностям, чтобы не платить 1769 гривен, а платить больше", – заявила Лазебная.

В тренде
Прожиточный минимум вырастет. Но будет ли в Украине достойный уровень жизни?

Напомним, с 1 апреля в Украине повысили требования к стажу для выхода на пенсию.

Кроме того, мы сообщали, что доставка пенсий и соцвыплат домой станет платной:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии прожиточный минимум страховой стаж минимальная пенсия Марина Лазебная
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