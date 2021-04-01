Кто сможет уйти на пенсию с апреля? Требования к стажу повысили

Согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

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Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

Пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повышается и пенсионный возраст, и требования по стажу:

Для женщин, которые работали на подземных работах и работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по "Списку №1", пенсионный возраст в этом году составляет 48 лет, если они родились до 31 марта 1972 года, и 48 лет и 6 месяцев – для тех, кто родился в период с 1 апреля по 30 сентября 1973 года.

Минимальный стаж у таких пенсионерок, которые выйдут на пенсию после 1 апреля 2021 года, должен составлять 18 лет и 6 месяцев. Для мужчин, работавших на вредных производствах, минимальный пенсионный возраст должен составлять 50 лет, а минимальный стаж с 1 апреля этого года увеличивается до 23 лет и 6 месяцев.

Для женщин, которые работали на вредных работах по "Списку №2", пенсионный возраст теперь составляет 53 года, если они родились до 31 марта 1968 года, и 53 года и 6 месяцев – если родились с 1 апреля по 30 сентября 1968 года. Минимальный стаж у этих женщин должен теперь составлять не менее 23 лет и 6 месяцев (у мужчин – 28 лет и 6 месяцев).

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Мужчины старше 55 лет, работавшие трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, могут теперь выйти на пенсию после 55 лет, если имеют стаж 29 лет и больше. Женщины такой же профессии, а также машинисты строительных, дорожных и грузо-разгрузочных машин – после 55 лет при наличии стажа 23 года и 6 месяцев.

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Напомним, с 1 апреля также проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Но перерасчет проводится только в случае, если человек проработал не менее двух лет после предыдущего перерасчета или начисления пенсии. Предполагается, что пенсии повысятся у 2,7 млн человек. Обращаться в органы Пенсионного фонда им не нужно – все расчеты проходят в автоматическом режиме.

Коротко о том, что еще изменилось с 1 апреля, – в нашем видео:

Видео: Сегодня

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