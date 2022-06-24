Война долгов не прощает? Что будет с теми, кто не платит за коммуналку

Некоторым украинцам можно не платить за коммуналку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с долгами за коммуналку в Украине становится хуже каждый день. Наши сограждане уже должны за потребленные услуги свыше 100 млрд грн. Во время войны этот вопрос обостряется, поскольку не у всех добросовестных плательщиков остается возможность гасить платежки.

"Сегодня" узнали у эксперта, могут ли отключить коммунальные услуги за долги во время войны.

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Итак, по словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, согласно постановлению Кабмина, с 24 февраля 2022 года запрещается прекращать предоставление тех или иных коммунальных услуг населению, даже в случае их неоплаты.

"Поэтому отключать за то, что потребитель не оплачивает по каким-либо причинам, ни один поставщик коммунальных услуг не имеет права, но все должны четко понимать, что все коммунальные службы работают и нужно оплачивать услуги, если есть такая возможность", – говорит Ненно.

Кроме этого запрещено начислять какие-либо штрафы и пеню за несвоевременную оплату услуг.

Кому можно не платить?

Есть три случая, в которых можно вообще не платить за коммунальные услуги, и за это даже не будет накапливаться задолженность.

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Во-первых – если ваше жилье разрушено, в таком случае органы местного самоуправления проводят его обследование и вся эта информация передается на предприятия, оказывающие соответствующие услуги.

"Не стоит забывать, что у нас есть биллинговые системы, которые производят начисления автоматически. В таком случае все корректировки будут произведены с момента разрушения дома", – говорит эксперт.

В таком случае нужно сообщили в полицию, а параллельно можно обратиться в ЦНАП или любой нотариус, чтобы подать заявку о том, что жилье повреждено.

Во-вторых, перерасчет могут произвести, если человек более 30 дней не была в своем доме. В таком случае можно потребовать перерасчет платежей за газ и водоснабжение (если отсутствуют счетчики) и за вывоз бытовых отходов.

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Обратите внимание, что добиться перерасчета можно только за услуги, которые были предоставлены после 24 февраля 2022 года, отмечает Кристина Ненно.

Ну и третий случай – это города, где сама местные власти разрешили определенное время не платить за коммунальные услуги, например, жители Чернигова могли не платить за март и апрель за определенные виды услуг.

Почему важно платить?

Ненно отмечает, что по возможности нужно оплачивать все услуги ЖКХ, поскольку украинцы должны понимать, что коммунальщики работают и работали все это время, даже под обстрелами.

"Они всегда работали и где это возможно даже вывозили мусор. И все должны понимать, что, где это возможно, эту сферу нужно поддерживать, поскольку если у коммунальщиков не будет зарплаты, они даже не смогут кормить свои семьи", – призвала эксперт.

Раньше мы также писали, что не стоит накапливать долги, поскольку война закончится, но никто не спишет их вам просто так, если, конечно, вы не подпадаете под одну из трех категорий.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине могут заморозить некоторые тарифы на коммуналку и рассказывали, почему следующий отопительный сезон будет очень сложным для всей страны.