Водителям к сведению – главные мошеннические схемы с топливом в Украине

Кратко о том, как злоумышленники наживаются на дефиците топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украина наращивает объемы поставка топлива, соответственно в розничных сетях напряжение идет на убыль. О полном исчезновении дефицита говорить еще рано, но ситуация уже значительно лучше, чем раньше.
В то же время, на недостатке бензина, дизеля и автогаза продолжают наживаться спекулянты. Редакция "Сегодня" собрала информацию о популярных схемах, которых сейчас следует остерегаться водителям.
Фейковый сайт
Как предупредили в сети OKKO, злоумышленники создали мошеннический сайт, где якобы продают горючее. Пользователям предлагают купить:
- топливные карты;
- талоны;
- электронные топливные талоны.
Аферисты утверждают, что покупка будет показана в электронном виде, в мобильных приложениях известных заправочных сетей в Украине. Чтобы убедить человека запрыгнуть на крючок, предлагают заключить договор с юридическим лицом.
В OKKO отметили, что такой документ не имеет юридической силы, поскольку на самом деле юридическое лицо не сотрудничает с компанией. Следовательно, призывали клиентов не переводить деньги неизвестным людям.
Страницы в соцсетях
В социальных сетях мошенники также активно орудуют – создают страницы под видом официальных продавцов горючего, в том числе крупных сетей как WOG. Подписчикам пытаются продать поддельные талоны на топливо.
По информации компании, они не имеют отношения к таким профилям. Своих клиентов на заправках они привлекают к индивидуальной регистрации в программе лояльности PRIDE. WOG также не реализует топливные талоны и карты в соцсетях с оплатой на частные банковские карты.
Схема с наценкой
В условиях дефицита горючего украинцы наблюдали и безумные наценки на отдельных заправках. Как рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко, правительство отпустило цены на топливо, поэтому стоимость определяет рынок.
"Есть принцип декларирования цены, если она увеличивается на 5-10-15%, это должно быть задекларировано в системе Госпотребслужбы", – объяснила она.
Если оператор реализует горючее по более высокой цене, это основание для дополнительных инспекционных проверок. Государственные органы налагают штрафы на нарушителей, а профильный комитет следит за тем, чтобы компании не злоупотребляли монопольным положением.
Бензиновый кризис придется потерпеть
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уверен – если Украина заключит больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками горючего, это может помочь наполнить рынок. Уже сейчас в страну ежедневно прибывает 230 бензовозов.
По предварительным прогнозам ситуация с дефицитом топлива стабилизируется ближе к осени, когда Киеву удастся заключить такие контракты. Новые соглашения со странами ЕС направлены на упрощение процедур таможенного и пограничного контроля. Покупают горючее в Польше и Румынии, сейчас список пополнился Бельгией и Нидерландами.
"Сегодня" раньше посчитали, сколько в среднем стоит растаможить одну "евробляху" в Украине, а также писали, каких изменений стоит ждать водителям в Европе.