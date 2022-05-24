Водительские права будут выдавать по-новому: что изменится в июле

В Украине изменили механизм получения водительских прав / Фото: Getty Images, Пресс-служба МВД, Коллаж: Сегодня

24 мая вступило в силу постановление, касающееся механизма подготовки и переподготовки водителей в Украине.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, с 24 июля водительские права будут выдавать по-другому.

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В целом кандидатам в водители нужно будет сделать пять шагов, чтобы получить права:

прослушать теоретический курс в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 1 год;

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;

пройти практическую подготовку в автошколе;

сдать экзамен в автошколе и получить свидетельство со сроком действия 2 года;

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД и получить водительское удостоверение.

Кроме этого, с июля украинские водители смогут получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

Обновление водительских прав

Среди изменений есть и приятная новость для тех, кто раньше был лишен водительских прав. Если срок ограничения истек, то с 24 мая водительские права можно восстановить. Для этого нужно сдать экзамены в любом сервисном центре МВД.

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"Раньше такой возможности не было. Вся процедура проходила исключительно по месту регистрации гражданина", – объяснили в ведомстве.

По словам представителей Главного сервисного центра МВД, пока украинские защитники наводят порядок в стране, услуги центра становятся более простыми и действенными.

Доставка бензина на дом

На фоне дефицита горючего и безумных очередей на заправках в Украине появилась новая услуга. Украинцам предлагают заказать бензин и получить доставку на дом.

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На сайтах по доставке количество таких заказов в мае выросло на 780% по сравнению с апрелем. По сравнению с маем 2021 года произошел рост на 900%.

Чаще всего украинцы заказывают бензин А-95. Водители просят привезти горючее по указанному адресу и залить его в бак авто. Есть вариант просто передать канистру с бензином. Обычно заказывают 20-30 литров горючего, но бывают заказы на 50-70 литров.

В разгар бензинового кризиса общая сумма заказов превысила 107 000 грн. Курьер за каждый исполненный заказ получает 270 грн.

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