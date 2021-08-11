Водители не нужны. Зеленую энергию приспособили для перевозки студентов по кампусу

Беспилотные шаттлы будут возить студентов / Фото: CBS

Колорадская горная школа (Colorado School of Mines) в США обзавелась целым парком экологически чистых автомобилей, которые перемещаются без водителей. Модель называется Mines Rover.

Электрические шаттлы начнут курсировать на территории учебного заведения уже осенью 2021 года, передает CBS.

Идею оценили местные власти. В целом Колорадо надеется к 2030 году использовать миллион электромобилей. Это должно сократить выбросы парниковых газов.

"Чистая энергия – это не только будущее, это наше настоящее. Она будет иметь важное значение для восстановления экономики, а также для создания более устойчивой транспортной системы", – сказала вице-губернатор штата Колорадо Дайан Примавера.

Не только Колорадо

Глобальное стремление к углеродной нейтральности приведет к тому, что уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары, подсчитали аналитики BloombergNEF.

По их мнению, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м. Сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.

Развитие рынка электромобилей ускоряется благодаря:

улучшению характеристик аккумуляторов;

снижению стоимости аккумуляторов;

увеличению количества пунктов зарядки:

государственной политике, которая стимулирует отказ от авто с ДВС.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие страны оказались лидерами и аутсайдерами "зеленого перехода".

При этом эксперты определили три сценария для глобальной энергетики до 2050 года. И только один из них предусматривает сокращение выбросов CO 2 за счет развития возобновляемых источников энергии.

А как выглядит первый в мире подвесной поезд со стеклянным полом, который работает на зеленой энергии, узнавайте из видеосюжета: