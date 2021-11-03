Вместо завода покупаешь билет на войну: что не так с приватизацией скандального "Большевика"

Почему "Большевик" отпугнул всех инвесторов / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В конце октября, в рамках так называемой "Большой приватизации" продали старый завод "Большевик" в самом центре столицы.

Как ни странно, на аукцион за таким интересным лотом пришли только три неизвестных строительных компании, а стартовая цена изменилась всего на 2%. Это возмутило общество, и Фонд Государственного имущества обвинили в непрозрачности и коррупции.

Реклама

В скандале вокруг "Большевика" ранее подробно разобралось издание Kyiv Post, объяснившее, почему каждый иностранный инвестор может воспринять это как доказательство коррупции.

Нерыночная цена

По данным издания, при честной продаже рыночная цена могла быть втрое выше начальной, ведь "Большевик" расположен в одном из центральных районов Киева.

По словам генерального директора консалтинговой компании Colliers Александра Носаченко, на площади 650-750 тыс. квадратных метров можно построить жилую недвижимость, офисы, гостиницы, больницы или фитнес-центр.

Реклама

Отпугивают инвесторов

Как ни странно, вместо того, чтобы привлекать разных инвесторов, такой перспективный участок их только отпугивал.

"В Фонде госимущества сообщили, что интерес к этому активу проявили более 15 потенциальных инвесторов, но, по мнению экспертов, фактически их меньше пяти", – писало издание.

Фактически же в торгах приняли участие только три неизвестные компании, две из которых были связаны.

Реклама

"Никто не знает, что они покупают и с кем вступают в войну", – сказал руководитель отдела инвестиционно-банковского обслуживания Dragon Capital Брайан Бест.

Уже после торгов об этом заявил и инвестиционный банкир Сергей Фурса, по его словам, покупатели действовали по старой схеме из 90-х.

"Вина государство вообще, что на данный конкурс вообще никто не пришел, так как инвесторы не ощутили безопасность в покупке этого завода. Другие потенциальные покупатели понимали, что покупая данный завод, они покупают билет на войну", – сказал Фурса.

В чем состоит схема

По данным Kyiv Post, еще в 2019 году пять мастерских на территории завода были незаконно проданы некоторым частным компаниям и сданы в аренду до 2035 года.

Все эти компании связаны с бывшим политиком Василием Хмельницким и его бизнес-партнером Андреем Ивановым.

В феврале Верховный суд Украины признал незаконной продажу этих мастерских и решил вернуть их под государственный контроль.

Однако 12 октября решение было отменено Апелляционным судом и это спугнуло потенциальных покупателей.

За неделю до аукциона, 20 октября суд отменил собственное решение, ссылаясь на новые обстоятельства . Этот день был последним, когда покупатели могли подать заявку.

"Это принципиально ничего не меняет. Чтобы аукцион заработал, фонд должен сначала разобраться в юридической части вопроса, пройти апелляционные и кассационные разбирательства и обеспечить окончательную юридическую победу. Только после этого аукцион может быть проведен", – говорит Носаченко.

Эксперта также удивило, что на эту ситуацию совершенно не обратило внимания высшее руководство страны.

Что ответили в Фонде Госимущества

Глава Фонда Дмитрий Сенниченко заявил, что не видит серьезных юридических проблем с заводом "Большевик", так как аукцион состоится вовремя.

"Мы говорим всем потенциальным частным инвесторам, что бояться нечего. Выигравший аукцион спокойно доведет эти судебные дела до логического завершения", – сказал Сенниченко.

Кто выиграл в этой войне?

Все эксперты единогласно сошлись во мнении, что "выиграть от этого сфабрикованного хаоса может только один игрок рынка – дуэт Хмельницкий-Иванов".

Источник издания также сообщил, что в аукционе не участвует ни один реальный участник.

"Они или компании, связанные непосредственно с Хмельницким и Ивановым, или имеют с ними тесные деловые отношения", – сообщил источник. .

В конце концов, с аукциона вышли все потенциальные участники, в том числе и владелец Kyiv Post Аднан Киван, строительная компания которого KADORR планировала вложить в проект до $740 млн после аукциона.

Ранее "Сегодня" также писали, что нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина заявила о том, что правительство намеренно ускоряло процедуру продажи, чтобы получить хоть какие-то средства для бюджета

О том, что данный аукцион больше похож на типичный "договорняк" сказал и наш эксперт Сергей Фурса.